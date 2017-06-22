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Историк Николай Медвенский
© Sputnik / Томас Тхайцук

Историк о ВОВ: точную дату нападения на СССР не знал даже Гитлер

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22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, заместитель директора Государственного музея Боевой Славы имени В.Г. Ардзинба, историк Николай Медвенский и журналист Sputnik Абхазия Владимир Бегунов говорили о мифах о Великой Отечественной войне.

"Вокруг начала ВОВ еще в советский период было сформировано несколько устоявшихся мифов, часть из которых и сейчас широко распространены в умах общественности. Например, советская разведка точно доложила Сталину о том, что немцы нападут 22 июня 1941 года на Советский Союз, но Сталин, будучи недоверчивым параноиком, этому не поверил. Как ни странно это прозвучит, но точную дату нападения на СССР 22 июня до последних дней не знал сам Гитлер", — сказал историк. 

Николай Медвенский  добавил, что образ Великой Отечественной войны, который сформировался под влиянием телевидения, далек от действительности.  

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