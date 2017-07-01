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Айдамир Эльдаров

Айдамир Эльдаров: Абхазия моя вторая родная земля

© Sputnik / Томас Тхайцук
Интервью
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Заслуженный артист Республики Адыгея Айдамир Эльдаров в эфире радио Sputnik Абхазия поделился своими творческими планами на ближайшее будущее и рассказал, какой подарок ждет Абхазию ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

SPUTNIK, Анжелика Бения

Воспитанник легендарного ансамбля "Исламей", популярный исполнитель Айдамир Эльдаров рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия Белле Кварчия о главном источнике вдохновения и поделился планами на будущее.

– Айдамир, почему вы сейчас здесь, в Абхазии? 

Полную версию радиоинтервью с Айдамиром Эльдаровым слушайте здесь>>

 – Приехал к вам в гости отдохнуть, подышать абхазским воздухом. Мне здесь очень нравится, я считаю, что Абхазия – моя вторая родная земля. Это уже традиция приезжать сюда.

– Вы ведь уже выступали в Абхазии раньше. У вас, наверное, уже есть в республике своя публика, свои фанаты.

Концерт Let it Beatles коллектива Фонограф-джаз-бэнд
© Sputnik / Томас Тхайцук
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–  Если, конечно, меня не забыли слушатели Абхазии… Мне было приятно в прошлый мой приезд обнаружить, что в Абхазии у меня много слушателей, что многим здесь нравится мое творчество.

– Расскажите немного про свой репертуар. Что вы любите исполнять?

– У меня разный репертуар, от классики до поп-музыки, в основном пою наши кавказские песни.

– Как начинался ваш творческий путь? Почему вы решили стать артистом? 

 – Меня мама всегда ругала в детстве, она говорила мне, что «хватит петь, тебе нужно учиться». Подрастая, я все больше увлекаться этой профессией, все больше понимал, что мой путь — это творчество, дарить людям песни, радость. Я не выбирал, в принципе, так получилось. Просто у меня душа поет. Я пою всегда, независимо от того, работаю я или отдыхаю.

– А кто пишет вам песни? Если я не ошибаюсь, вы пишете стихи и музыку.

– Да, я и пишу песни. Это ведь бизнес. Нужно и покупать песни. Нельзя останавливаться, нужно пробовать что-то новое. Мне нужно было из-за болезни сделать небольшую паузу, запустил, и сейчас приходится записывать по пять песен в месяц. Нельзя останавливаться, потому что есть риск, что тебя забудут.

– Исполненные вами песни зачастую сразу становятся популярными. В чем секрет?

Концерт Let it Beatles коллектива Фонограф-джаз-бэнд
© Sputnik / Томас Тхайцук
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– Нет никакого секрета, просто стараюсь красиво исполнять свои песни. Это ведь самое главное – вложить свою душу в песню, петь от души.

– Какие у вас планы в этот свой приезд, и что в перспективе ожидать вашему слушателю?

– Я приезжаю сюда каждый год, мне нравится эта республика, потому что здесь добрый, гостеприимный народ, спасибо за это. У меня и друзья здесь живут. Хочется чаще встречаться с ними. В планах пока снять здесь усталость. Море, воздух и друзья – и все будет хорошо. Потом уже с новыми силами приехать домой и продолжить творить.

– Я знаю, что у вас в планах какие-то новые проекты, какой-то новый альбом планируете выпустить. Расскажите немного про это.

– Новый альбом будет для тех, кто любит мелодичную музыку. В него вошли простые мелодичные песни. Также скоро выйдет моя песня про Абхазию, которую я давно хотел записать ко Дню Победы.

– Что сложного в профессии? 

 – Это сложная профессия. Особенно, когда все начинается. Думаешь, как бы все красиво сделать, записать, чтобы звучало. Бывает, что нужно просто отойти, чтобы все хорошенько обдумать. Для этого я и приехал, я отдыхаю здесь от музыки, я отдыхаю от всего, чтобы набраться терпения, свежих сил.

– Тем не менее, вы интересовались студиями, зачем? 

 – Естественно, нужно пробовать разные звукозаписывающие студии, слушать, как они работают. Поработать вместе с коллегами в солнечной Абхазии. Это даже не совсем работа, это больше удовольствие. В процессе совместной работы возникают новые идеи, до которых ты сам, может быть, не додумался бы. 



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