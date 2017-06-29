Айдамир Эльдаров: готовлю подарок ко Дню Победы Абхазии

Эльдаров также отметил, что ко Дню Победы выйдет красивая песня об Абхазии.
Эльдаров также отметил, что ко Дню Победы выйдет красивая песня об Абхазии.
Производственное совещание Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия с региональными представителями в сфере ИКН и представителями органов местного самоуправления состоялось в четверг 29 июня.
Подача питьевой воды будет прекращена в центральной части города, на Старом поселке, в нагорной части города, в районах Маяка и ВИЭМа.
Некоторые нормы ЕАЭС, затрагивающие повседневную жизнь граждан, вступают в силу с 1 июля 2017 года.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о создании Национального пантеона выдающихся граждан.
Эксперты уверены, что педагоги не совсем понимают, как правильно оценивать уровень подготовки учащихся общеобразовательных школ Азербайджана.
Президент Армении Серж Саргсян выразил полную поддержку деятельности правительства Карена Карапетяна, однако отметил, что в стране нужно провести изменения без потрясений.
С начала выставки ЭКСПО-2017 в Астане самыми популярными павильонами стали уголки России, Узбекистана и Индии.
Президент Алмазбек Атамбаев пригласил парламентскую делегацию России приезжать почаще, отдыхать в Кыргызстане и отозвался о приеме россиян, как о встрече с родней.
Российские нефтяные компании в третьем квартале 2017 года поставят в Беларусь 4,5 миллиона тонн нефти, когда для нормальной работы белорусским НПЗ нужно 6 миллионов тонн ежеквартально.
Латвийские медики-резиденты не готовы замещать семейных врачей на время их акции забастовки.
Центр Литовского Красного Креста по приему и интеграции беженцев InLT открылся в Каунасе.
Унионистские партии и движения в Молдове всегда были малочисленны и останутся непопулярными среди населения, считает политолог Анжела Колацки.
Главы Таможенных служб Таджикистана и Афганистана намерены повышать эффективность международных грузоперевозок.
Председатели правительства Узбекистана и России - Абдулла Арипов и Дмитрий Медведев - обсудили по телефону развитие двусторонних отношений.
Партия реформ Эстонии обратилась к канцлеру права Юлле Мадизе с просьбой оценить законность действий столичной управы Таллина, инициировавшей проект, предусматривающий переход трех гимназий на русский язык обучения.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о создании Национального пантеона выдающихся граждан.
Эксперты уверены, что педагоги не совсем понимают, как правильно оценивать уровень подготовки учащихся общеобразовательных школ Азербайджана.
Президент Армении Серж Саргсян выразил полную поддержку деятельности правительства Карена Карапетяна, однако отметил, что в стране нужно провести изменения без потрясений.