Айдамир Эльдаров: готовлю подарок ко Дню Победы Абхазии

"Я приезжаю в Абхазию каждый год, мне нравится эта республика. Народ добрый здесь, гостеприимный. И мои друзья здесь живут, хочется чаще встречаться с людьми, с которыми ты знаком. Я отдыхаю от музыки, чтобы набраться новых сил", — сказал Эльдаров.

Эльдаров также отметил, что ко Дню Победы выйдет красивая песня об Абхазии.