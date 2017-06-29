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Айдамир Эльдаров
© Sputnik / Томас Тхайцук

Айдамир Эльдаров: готовлю подарок ко Дню Победы Абхазии

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Заслуженный артист Республики Адыгея Айдамир Эльдаров в эфире радио Sputnik Абхазия поделился своими творческими планами на ближайшее будущее и рассказал, какой подарок ждет Абхазию ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

"Я приезжаю в Абхазию каждый год, мне нравится эта республика. Народ добрый здесь, гостеприимный. И мои друзья здесь живут, хочется чаще встречаться с людьми, с которыми ты знаком. Я отдыхаю от музыки, чтобы набраться новых сил", — сказал Эльдаров.

Эльдаров также отметил, что ко Дню Победы выйдет красивая песня об Абхазии. 

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