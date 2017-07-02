Голомазов и Бабичева: несостоявшийся космонавт и Заслуженная артистка Армении

Роберт Джопуа

В свободное от репетиций время радиоведущей Лиане Эбжноу удалось пригласить в студию художественного руководителя Московского драматического театра на Малой Бронной Сергея Голомазова, а также его супругу, приму театра на Малой Бронной, директора Творческого объединения мастерских (ТОМ) Веру Бабичеву.

Полную версию радиоинтервью с Сергеем Голомазовым и Верой Бабичевой слушайте здесь>>

— Сергей Анатольевич, хотелось бы начать с вас. Расскажите о себе, как пришли в профессию, как создали творческие мастерские?

— Я как-то пришел в профессию окольными путями, через огороды. Я вообще не хотел быть режиссером или каким бы то ни было образом связывать свою жизнь с драматическим искусством.

— А кем вы хотели быть?

— Я хотел заниматься космической связью, космонавтикой, открывать новые миры. Как-то мои интересы простирались в совершенно другой плоскости. Но так случилось, что всякого рода хорошее кино, театр, недели французского фильма, хорошие московские театры сбили меня с панталыку, спутали все мои карты жизни. Я все бросил, ушел в армию, вернулся и поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, к Гончарову. Отучился пять лет. Через год еще познакомился с Верой Ивановной (ред. — Бабичева). Ну и так, потихоньку, по крупицам, по крупицам — тут постановка, там постановка, здесь проект, там проект, потом дали возможность набрать первый курс в ГИТИСе, в 1997 году, по-моему. Сейчас у нас уже пятая мастерская.

— Расскажите об этих мастерских. Почему создали, как это получилось?

— Это забавная история, потому что я организационно, честно говоря, к этому проекту не приложил никаких усилий. Как-то мои ученики затеяли такое дело — заговор вместе с Верой Ивановной. Зарегистрировались и создали такой театр — Творческое объединение мастерских. И вот, он живет уже несколько лет. Я все думаю, когда же он, наконец, вольется в театр на Малой Бронной и станет его частью, а он все равно, несмотря ни на что, продолжает жить самостоятельно и параллельно играть.

— Чем эти мастерские отличаются друг от друга?

— ТОМ, на самом деле, — такая совокупность наших учеников. Ребята оканчивают институт, делают дипломные спектакли, и лучшее из того, что создается, оно остается в жизни, в репертуаре Москвы, в ТОМе и в результате оседает в репертуаре театра на Малой Бронной. Вот так живет ТОМ, какой-то странной творческой, немножко отшельнической жизнью. Мы друг к другу ревнуем немного. Театр на Малой Бронной к ТОМу, ТОМ к театру на Малой Бронной. Это совершенно нормально. В хорошем смысле этого слова. Вот сосуществуем в этой творческой коммуналке и, как мне кажется, друг друга обогащаем.

— Вера Ивановна, расскажите о себе. Как вы стали актрисой, как пришли в эту профессию и как стали служить в театре на Малой Бронной?

— Я окончила школу в Ленинграде. Сейчас Санкт-Петербург. Я пошла и поступила в Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии. Я его окончила. И все не предвещало ничего особенного, кроме того, что я взяла и подписала распределение в ереванский Русский драматический театр, где и проработала 10 лет, и стала Заслуженной артисткой Армении. По-моему, я в Москве единственная Заслуженная артистка Армении. Дальше уже с ереванским Русским театром я приехала в Москву, на гастроли, и Андрей Александрович Гончаров меня пригласил в театр Маяковского, где я и имела счастье встретить своего будущего мужа, своего будущего режиссера, своего будущего друга, соратника – Сергея Голомазова, который упорно называет меня Верой Ивановной.

Хотя я прошу называть меня просто Верой. Я там играла параллельно в спектаклях Сергея, который ставил спектакли везде. Он ставил в Риге, он ставил в Москве, и так мне везло, что я в них оказывалась востребована. Но потом Сергей втянул меня в педагогическую работу, которой я никогда не собиралась заниматься. И с 1997 года во всех мастерских Сергея Голомазова вторым человеком, в подмастерье идет Вера Бабичева.

Сейчас пятый выпуск. Когда он получил театр на Малой Бронной, так сложилось, независимо от нас, что я ушла из театра Маяковского по причинам, абсолютно не имеющим отношения к нашему разговору. Я вдруг оказалась свободной артисткой и пришла в театр на Малую Бронную, хотя не собирались работать в одном театре, нам хватало совместной педагогической работы, но так случилось, и вот, 10 лет продолжаем педагогическую работу. Я оказываюсь занята в лучших спектаклях Сергея. Я люблю играть в его спектаклях, потому что это всегда интересно.

Проект "Шедевры московской сцены" стартовал в понедельник 26 июня спектаклем "Волки и овцы" Александра Островского. 27 июня на сцене РУСДРАМа был представлен спектакль "Княжна Марья", сцены из романа Льва Толстого "Война и мир". Этот спектакль – взгляд на события романа глазами не главного персонажа, княжны Марьи Болконской. 29 июня у абхазского зрителя была возможность увидеть великую пьесу Антона Чехова "Три сестры". А 30 июня зритель в Сухуме увидел особый спектакль — "Особые люди".