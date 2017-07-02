22:34 02 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 28°C
Прямой эфир
Поиск
Сергей Голомазов и его супруга Вера Бабичева

Голомазов и Бабичева: несостоявшийся космонавт и Заслуженная артистка Армении

© Sputnik / Томас Тхайцук
Интервью
Получить короткую ссылку
9420

В Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера завершился проект "Шедевры московской сцены". В течение недели зрители театра увидели четыре спектакля в исполнении Московского драматического театра на Малой Бронной и Творческого объединения мастерских Сергея Голомазова.

Роберт Джопуа

В свободное от репетиций время радиоведущей Лиане Эбжноу удалось пригласить в студию художественного руководителя Московского драматического театра на Малой Бронной Сергея Голомазова, а также его супругу, приму театра на Малой Бронной, директора Творческого объединения мастерских (ТОМ) Веру Бабичеву.

Полную версию радиоинтервью с Сергеем Голомазовым и Верой Бабичевой слушайте здесь>>

—  Сергей Анатольевич, хотелось бы начать с вас. Расскажите о себе, как пришли в профессию, как создали творческие мастерские? 

— Я как-то пришел в профессию окольными путями, через огороды. Я вообще не хотел быть режиссером или каким бы то ни было образом связывать свою жизнь с драматическим искусством.

— А кем вы хотели быть?

Спектакль Особые люди
© Sputnik / Томас Тхайцук
Эмоциональный удар: в РУСДРАМе показали "Особых людей"

— Я хотел заниматься космической связью, космонавтикой, открывать новые миры. Как-то мои интересы простирались в совершенно  другой плоскости. Но так случилось, что всякого рода хорошее кино, театр, недели французского фильма, хорошие московские театры сбили меня с панталыку, спутали все мои карты жизни. Я все бросил, ушел в армию, вернулся и поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, к Гончарову. Отучился пять лет. Через год еще познакомился с Верой Ивановной (ред. — Бабичева). Ну и так, потихоньку, по крупицам, по крупицам — тут постановка, там постановка, здесь проект, там проект, потом дали возможность набрать первый курс в ГИТИСе, в 1997 году, по-моему. Сейчас у нас уже пятая мастерская. 

— Расскажите об этих мастерских.  Почему создали, как это получилось?

— Это забавная история, потому что я организационно, честно говоря, к этому проекту не приложил никаких усилий. Как-то мои ученики затеяли такое дело — заговор вместе с Верой Ивановной. Зарегистрировались и создали такой театр — Творческое объединение мастерских. И вот, он живет уже несколько лет. Я все думаю, когда же он, наконец, вольется в театр на Малой Бронной и станет его частью, а он все равно, несмотря ни на что, продолжает жить самостоятельно и параллельно играть.

— Чем эти мастерские отличаются друг от друга?

— ТОМ, на самом деле, — такая совокупность наших учеников. Ребята оканчивают институт, делают дипломные спектакли, и лучшее из того, что создается, оно остается в жизни, в репертуаре Москвы, в ТОМе и в результате оседает в репертуаре театра на Малой Бронной. Вот так живет ТОМ, какой-то странной творческой, немножко отшельнической жизнью. Мы друг к другу ревнуем немного. Театр на Малой Бронной к ТОМу, ТОМ к театру на Малой Бронной. Это совершенно нормально. В хорошем смысле этого слова. Вот сосуществуем в этой творческой коммуналке и, как мне кажется, друг друга обогащаем. 

— Вера Ивановна, расскажите о себе. Как вы стали актрисой, как пришли в эту профессию и как стали служить в театре на Малой Бронной? 

Спектакль Три сестры
© Sputnik / Томас Тхайцук
Они снова не поехали в Москву: "Три сестры" на абхазской сцене

— Я окончила школу в Ленинграде. Сейчас Санкт-Петербург. Я пошла и поступила в Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии.  Я его окончила. И все не предвещало ничего особенного, кроме того, что я взяла и подписала распределение в ереванский Русский драматический театр, где и проработала 10 лет, и стала Заслуженной артисткой Армении. По-моему, я в Москве единственная Заслуженная артистка Армении. Дальше уже с ереванским Русским театром я приехала в Москву, на гастроли, и Андрей Александрович Гончаров меня пригласил в театр Маяковского, где я и имела счастье встретить своего будущего мужа, своего будущего режиссера, своего будущего друга, соратника – Сергея Голомазова, который упорно называет меня Верой Ивановной.

Хотя я прошу называть меня просто Верой. Я там играла параллельно в спектаклях Сергея, который ставил спектакли везде. Он ставил в Риге, он ставил в Москве, и так мне везло, что я в них оказывалась востребована. Но потом Сергей втянул меня в педагогическую работу, которой я никогда не собиралась заниматься. И с 1997 года во всех  мастерских  Сергея Голомазова вторым человеком, в подмастерье идет Вера Бабичева.

Сейчас пятый выпуск. Когда он получил театр на Малой Бронной, так сложилось, независимо от нас, что я ушла из театра Маяковского по причинам, абсолютно не имеющим отношения к нашему разговору. Я вдруг оказалась свободной артисткой и пришла в театр на Малую Бронную, хотя не собирались работать в одном театре, нам хватало совместной педагогической работы, но так случилось, и вот, 10 лет продолжаем педагогическую работу. Я оказываюсь занята в лучших спектаклях Сергея. Я люблю играть в его спектаклях, потому что это всегда интересно. 

Проект "Шедевры московской сцены" стартовал в понедельник 26 июня спектаклем "Волки и овцы" Александра Островского. 27 июня на сцене РУСДРАМа был представлен спектакль "Княжна Марья", сцены из романа Льва Толстого "Война и мир". Этот спектакль – взгляд на события романа глазами не главного персонажа, княжны Марьи Болконской. 29 июня у абхазского зрителя была возможность увидеть великую пьесу Антона Чехова "Три сестры". А 30 июня зритель в Сухуме увидел особый спектакль — "Особые люди".



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Решим позже

    Парламент Южной Осетии отложил рассмотрение вопроса о выражении вотума недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.

  • Финансовые операции
    Вышли за рамки

    Доходная часть госбюджета Азербайджана в этом году должна вырасти на 511 миллионов манатов, или на 3,1% . Дополнительные финансы потребовались банковскому сектору.

  • Шоу армянских таразов
    Законсервированная красота

    Ученые обнаружили, что генетический код женской части населения Армении остался практически неизменным за прошедшие восемь тысяч лет.

  • Флаг Сирии
    Примирить всю нацию

    Вопрос создания Сирийского комитета национального примирения может быть в повестке пятой встречи по Сирии в Астане.

  • Президент Алмазбек Атамбаев на церемонии открытия трех многоквартирных жилых домов для сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций
    Вот это подарок

    Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вручил сотрудникам МЧС ключи от квартир в преддверии их профессионального праздника.

  • Рабочая встреча президента РФ В. Путина с президентом Беларуси А. Лукашенко
    Импортозамещение – наше все

    Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле. По словам Лукашенко, для двух стран самое главное – это импортозамещение, чтобы показать свою самодостаточность.

  • Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации, архивное фото
    Осторожнее на виражах

    Москва озабочена развитием ситуации с правами русскоязычного населения в Латвии, в частности с правом получить образование на родном языке, заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, назвав нечеткие законы "чрезвычайно опасным виражом".

  • Флаги НАТО и Литвы, архивное фото
    Совместный шопинг

    Литва и еще 11 стран НАТО планируют в совместно приобретать критическую амуницию для сухопутных войск.

  • Российско-молдавский бизнес-форум в Москве
    Ознакомительная поездка

    В Молдову прибывает делегация одной из крупнейших ассоциаций российских предпринимателей "Деловая Россия".

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Решим позже

    Парламент Южной Осетии отложил рассмотрение вопроса о выражении вотума недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.

  • Финансовые операции
    Вышли за рамки

    Доходная часть госбюджета Азербайджана в этом году должна вырасти на 511 миллионов манатов, или на 3,1% . Дополнительные финансы потребовались банковскому сектору.

  • Шоу армянских таразов
    Законсервированная красота

    Ученые обнаружили, что генетический код женской части населения Армении остался практически неизменным за прошедшие восемь тысяч лет.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Крокодил ест куриную головку в зоопарке Шрирача-тигра в провинции Чонбури, Таиланд, 16 мая 2017 года
Салют на Красной площади и воздушные шары у мечети: неделя в объективе
Запуск ракеты-носителя Великий поход с космодрома Вэньчан
Запуск ракеты-носителя "Великий поход" с космодрома Вэньчан прошел неудачно
Абхазская государственная филармония
Абхазская филармония в фактах и цифрах

Соцсети

Sputnikabkhazia