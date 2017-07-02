Сергей Голомазов о создании ТОМа: был затеян заговор

"Получилась довольно забавная история, потому что я организационно, честно говоря, к этому проекту не приложил никаких усилий. Как-то мои ученики затеяли такое дело — заговор вместе с Верой Бабичевой. Зарегистрировались и создали такой театр — Творческое объединение мастерских. И вот, он живет уже несколько лет", — сказал Сергей Голомазов.

Художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной добавил, что ребята оканчивают институт, делают дипломные спектакли, и лучшее из того, что создается, оно остается в жизни, в репертуаре Москвы, в ТОМе и в результате оседает в репертуаре театра на Малой Бронной.

"Мы не собирались работать в одном театре, нам хватало совместной педагогической работы, но так случилось, и вот, 10 лет продолжаем педагогическую работу. Я оказываюсь занята в лучших спектаклях Сергея", — сказала Бабичева.

Как отметила директор Творческого объединения мастерских (ТОМ) Вера Бабичева, играть в спектаклях Голомазова — всегда интересно.



