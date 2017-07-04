Психологи: сексуальное насилие разрушает личность ребенка

Sputnik, Амра Амичба.

- Как часто вы сталкиваетесь со случаями, когда ребенку необходима психологическая помощь?

Элана Кортуа: Не могу сказать, что это массовые случаи. Но явление имеет место быть в нашем обществе.

Анна Торгашова: Следует разграничить, что понимается под психологической помощью. Если имеется виду реабилитация детей, пострадавших от насилия, это один вопрос. Если имеется ввиду, реабилитация в социальных сферах жизни, то с этим сталкиваемся каждый день. Что касается первого, такое тоже имеет место.

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- Обращались ли к вам пострадавшие недавних нашумевших случаев насилия в республике? Как себя сейчас чувствует 12-летняя девочка?

© Sputnik. Томас Тхайцук Генпрокурор: родные изнасилованной девочки передали вещдоки

Элана Кортуа: Процедуры психологические отличаются друг от друга. Так как я присутствовала при допросе девочки, моя последующая помощь в психологической реабилитации исключалась.

- Анна, вы клинический психолог, какую помощь вы ей оказываете, в чем она нуждается? Как себя чувствует?

Анна Торгашова: Вся психологическая помощь, которая нужна на первом этапе, она оказывается. Это посттравматическое, стрессовое расстройство, это не сиюминутная реакция на ситуацию. Цель – снизить острую психологическую проблему, восстановить психологический статус и в дальнейшем нормализовать физиологическое состояние ребенка. Дать понять, что существует понятие безопасности людей и окружающего мира, потому что сейчас это понятие разрушено.

Естественно, девочка находится в тяжелом состоянии, отрицать это невозможно. Буквально несколько дней, как она возвращается к нормальной жизни. Это наблюдается в ее поведении. Но это пока первые шаги.

- Имеется ли у нас какая-либо статистика по случаям насилия над детьми в Абхазии?

Анна Торгашова: Что касается статистики, то это проблема, потому что те случаи, когда обращаются за помощью, не фиксируются, так как у нас нет единого центра, где мы бы группировали полученные нами сведения. Но есть то, то мы видим и передаем в общении с коллегами. Есть такие случаи и они не единичные.

Элана Кортуа: Когда возникают сложные ситуации, мы совместно обсуждаем, конечно.

- Если не брать конкретно этот случай, что бы вы еще могли сказать о случаях насилия над детьми, как это происходит в семьях? Это обычно делают люди близкие или наоборот посторонние? Как обезопасить ребенка?

Элана Кортуа: В моей практике были случай, когда обращались уже совершеннолетние люди с жалобой на попытку или на факт насилия по отношению к ним в несовершеннолетнем возрасте, также обращались родители несовершеннолетних с такими жалобами. То есть обращались непосредственно сами жертвы насилия. Также были случаи, когда обращались родители несовершеннолетних детей с подобными проблемами.

Анна Торгашова: Мне бы хотелось отметить, что такое понятие, как насилие над детьми, может проявляться в виде физического, эмоционального и сексуального воздействия. Если мы говорим о физическом воздействии, хоть оно и более легкое в сравнении с сексуальным насилием. В то же время оно более тяжелое, так как нет четких границ между физическим наказанием, как воздействием воспитательного процесса, и физическим наказанием как травмой. Во все времена у разных народов существовали культурные ценности, обращенные на воспитательный процесс. Даже специалисты не ответят, где эта четкая граница.

Но является ли нормой то, что мама оставляет с семилетним ребенком младших детей, дает задание и уходит не на работу, а по своим делам. Когда приходит домой и не выполнены какие-то требования – накормить, постирать, приготовить на всю семью, а в силу своих психологических, физиологических возможностей ребенок этого сделать не может, — его жестоко наказывают - лишают пищи, выставляют на улицу зимой в одном нижнем белье. Это что — воспитательный процесс или насильственные действия? Я бы склонилась к насильственному фактору.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кампания борьбы против насилия в отношении женщин стартовала в Абхазии

А что касается сексуального воздействия, тут, не вдаваясь в подробности о способах, можно сказать, какой вред причиняет оно — это полное разрушение личностных качеств ребенка, особенно, если это касается подростков. Принято считать, что чем младше ребенок, тем тяжелее, однако у психологов существует другая версия. Потому что психика ребенка настолько пластична, что при наличии людей, готовых оказать специальную помощь, выправить ситуацию гораздо проще в более раннем возрасте, чем у подростка.

Элана Кортуа: У подростка совершенно другие процессы происходят. Так как у него самосознание более оформлено, сопутствующие процессы усугубляют ситуацию.

- Вы говорили о том, что насилие трактуется совершенно по-разному, есть грань, которую бывает трудно определить. Что вы, как психологи, предпринимаете, когда сталкиваетесь с такими случаями? Ребенок попал к вам, вы потом следите за его судьбой?

Элана Кортуа: Мы в некотором смысле парализованы были до недавнего времени. Сейчас мы возлагаем очень большие надежды на недавно открытую социальную службу. У нас подготовлены очень хорошие социальные работники, с которыми мы активно сотрудничаем. Они являются таким связующим звеном между различными специалистами. В их функции входит контроль за уязвимыми или неблагополучными семьями.