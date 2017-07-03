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Анна Карташова и Элана Кортуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Невымышленные истории: психологи о насилии над детьми в Абхазии

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Психологи Элана Кортуа и Анна Торгашова в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали, какая психологическая поддержка была оказана ребенку после изнасилования, имевшему место в июне 2017 года, и о том, что это не единичный случай в Абхазии.

"Любой вид насилия, физическое, сексуальное, пренебрежение нуждами ребенка, травля в семье, имеет негативные последствия во взрослой жизни",  - сказала Элана Кортуа.

По словам Анны Торгашовой, насилие в семье порождает замкнутый круг.

"Злобное, агрессивное поведение по отношению к своему ребенку проходит вместе с ним через всю жизнь. И он вырастает и несет эту агрессию, которая накапливается в нем в течение всей его жизни, и уже в более зрелом возрасте вымещается на близких, на социум, откуда, и появляются так называемые в психологии социопаты. Существует мировая статистика, что насильники, в прошлом являлись жертвами насилия в семье",  - сказала Анна Торгашова.

По словам Эланы Кортуа, до недавнего времени они были "парализованы", так как отсутствовал системный подход в решении проблем. 

"Сейчас, мы возлагаем большие надежды на недавно сформировавшуюся социальную службу, с которыми мы активно сотрудничаем, и они являются таким связующим звеном между различными специалистами, и в их функцию входит контроль неблагоприятных семей", — добавила Кортуа.

Также, Элана Кортуа отметила, что в некоторых своих функциях у них  существует ряд ограничений.

"Да, мы оказываем помощь, но мы не имеем права внедряться в семью",  - сказала Кортуа. 

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