Невымышленные истории: психологи о насилии над детьми в Абхазии

"Любой вид насилия, физическое, сексуальное, пренебрежение нуждами ребенка, травля в семье, имеет негативные последствия во взрослой жизни", - сказала Элана Кортуа.

По словам Анны Торгашовой, насилие в семье порождает замкнутый круг.

"Злобное, агрессивное поведение по отношению к своему ребенку проходит вместе с ним через всю жизнь. И он вырастает и несет эту агрессию, которая накапливается в нем в течение всей его жизни, и уже в более зрелом возрасте вымещается на близких, на социум, откуда, и появляются так называемые в психологии социопаты. Существует мировая статистика, что насильники, в прошлом являлись жертвами насилия в семье", - сказала Анна Торгашова.

По словам Эланы Кортуа, до недавнего времени они были "парализованы", так как отсутствовал системный подход в решении проблем.

"Сейчас, мы возлагаем большие надежды на недавно сформировавшуюся социальную службу, с которыми мы активно сотрудничаем, и они являются таким связующим звеном между различными специалистами, и в их функцию входит контроль неблагоприятных семей", — добавила Кортуа.

Также, Элана Кортуа отметила, что в некоторых своих функциях у них существует ряд ограничений.

"Да, мы оказываем помощь, но мы не имеем права внедряться в семью", - сказала Кортуа.