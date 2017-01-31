"Очень мужественный человек": Элеоноре Козьмиди 80 лет

Элеонора Козьмиди почти 60 лет проработала в Сухумском государственном музыкальном училище имени Алексея Чичба. С отличием окончила школу, консерваторию и Сухумский пединститут.

Предки Козьмиди бежали в Абхазию от геноцида греков в Турции и поселились в Цебельде. По ее словам, жили в Мрамбе до тех пор, пока Берия и Сталин не решили, что надо выслать греков в Казахстан. Кстати, старшая сестра мамы Антонина Толстая попала под репрессию, она работала секретарем у Лакоба.

Элеоноре Козьмиди было 55 лет, когда началась Отечественная война народа Абхазии. 5 сентября 1992 года ее арестовали и посадили в одиночную камеру, затем перевели в карцер. Грузины знали, что незадолго до войны она собирала подписи среди неабхазского и негрузинского населения под письмом о введении комендантского часа в Сухуме.

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