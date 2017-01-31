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"Очень мужественный человек": Элеоноре Козьмиди 80 лет

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  • Кавалер ордена Ахьдз-Апша (Честь и Слава) III степени, Заслуженный педагог Абхазии Элеонора Козьмиди со студентами в Сухумском музыкальном училище
© Фото: из архива Элеоноры Козьмиди
Элеонора Козьмиди почти 60 лет была педагогом по классу фортепиано в Сухумском государственном музыкальном училище имени Алексея Чичба.

Кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени, Заслуженному педагогу Абхазии Элеоноре Козьмиди исполнилось 80 лет.

Элеонора Козьмиди почти 60 лет проработала в Сухумском государственном музыкальном училище имени Алексея Чичба. С отличием окончила школу, консерваторию и Сухумский пединститут. 

Предки Козьмиди бежали в Абхазию от геноцида греков в Турции и поселились в Цебельде. По ее словам, жили в Мрамбе до тех пор, пока Берия и Сталин не решили, что надо выслать греков в Казахстан. Кстати, старшая сестра мамы Антонина Толстая попала под репрессию, она работала секретарем у Лакоба. 

Элеоноре Козьмиди было 55 лет, когда началась Отечественная война народа Абхазии. 5 сентября 1992 года ее арестовали и посадили в одиночную камеру, затем перевели в карцер. Грузины знали, что незадолго до войны она собирала подписи среди неабхазского и негрузинского населения под письмом о введении комендантского часа в Сухуме.  

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Элеонора Козьмиди почти 60 лет была педагогом по классу фортепиано в Сухумском государственном музыкальном училище имени Алексея Чичба
"Очень мужественный человек": Элеоноре Козьмиди 80 лет
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