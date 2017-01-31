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Элеонора Козьмиди рассказала о 97 днях в карцере

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Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени, Заслуженному педагогу Абхазии Элеоноре Козьмиди исполнилось 80 лет.

Элеоноре Козьмиди было 55 лет, когда началась Отечественная война народа Абхазии. 5 сентября 1992 года ее арестовали и посадили в одиночную камеру, затем перевели в карцер. Грузины знали, что незадолго до войны она собирала подписи среди неабхазского и негрузинского населения под письмом о введении комендантского часа в Сухуме.  

Мысль о том, что дома осталась тяжелобольная мама, помогла Элеоноре Козьмиди продержаться и не сломаться, потеряв при этом 20 килограммов веса. 

"Она была настолько серьезно больна, что ей нужен был не только уход, но и лекарства, которые она не знала, сколько и когда принимать, — отметила она. — Со временем я поняла, потом уже кое-что, сравнивая, оказывается, я очень мужественный человек, и говорю это без хвастовства. Мои тюремщики спекулировали на этом, видя, как я страдаю из-за того, что мама там одна".  

По ее словам, грузинский журналист Саша Берулава предлагал ей сказать на телевидении, что это абхазы подожгли ее дом, но свалили на грузин.

"Я сидела в тюрьме, я была в пяти минутах от освобождения, я очень хотела к маме, но я не пошла на эту ложь. Но как я могу сказать то, чего на самом деле не было? Я отказалась, не свалила вину на абхазов, продолжала сидеть, — подчеркнула Элеонора Козьмиди. — Там были страшные моменты в тюрьме, и в камере было ужасно, но что уже говорить, столько времени прошло, все позади".

Элеонора Козьмиди почти 60 лет проработала в Сухумском музыкальном училище. С отличием окончила  школу, консерваторию и Сухумский пединститут. 

Предки Козьмиди бежали в Абхазию от геноцида греков в Турции и поселились в Цебельде. По ее словам, жили в Мрамбе до тех пор, пока Берия и Сталин не решили, что надо выслать греков в Казахстан. Кстати, старшая сестра мамы Антонина Толстая попала под репрессию, она работала секретарем у Лакоба. 

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