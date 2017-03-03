19:03 03 Марта 2017
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Всем привет, я Валерия: конкурсантка "Ты супер!" обратилась к зрителям

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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (46)
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Первое выступление участницы от Абхазии Валерии Адлейба на новом музыкальном шоу "Ты супер!" можно будет увидеть на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik и канале НТВ в субботу, в 20:00.

11-летняя воспитанница Очамчырской школы-интерната Валерия Адлейба выступит на конкурсе "Ты супер!" в субботу 4 марта. Увидеть выступление конкурсантки из Абхазии можно будет на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik и на канале НТВ.

Голосовать, следить за успехами и победами юных конкурсантов, их подготовкой к выступлениям и знакомствам с мастерами эстрады можно на сайтах Sputnik, НТВ и в соцсетях.

Новый музыкальный проект "Ты супер!" Международного информационного агентства Sputnik и НТВ дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов, школ-интернатов, приемным детям заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>



Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (46)


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