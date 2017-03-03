Всем привет, я Валерия: конкурсантка "Ты супер!" обратилась к зрителям

11-летняя воспитанница Очамчырской школы-интерната Валерия Адлейба выступит на конкурсе "Ты супер!" в субботу 4 марта. Увидеть выступление конкурсантки из Абхазии можно будет на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik и на канале НТВ.

Голосовать, следить за успехами и победами юных конкурсантов, их подготовкой к выступлениям и знакомствам с мастерами эстрады можно на сайтах Sputnik, НТВ и в соцсетях.

Новый музыкальный проект "Ты супер!" Международного информационного агентства Sputnik и НТВ дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов, школ-интернатов, приемным детям заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>







