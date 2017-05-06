Эхо войны: подъем американского "Киттихаука" со дна Керченского пролива

Экипаж плавучего крана, задействованный в строительно-монтажных работах Крымского моста, помог поисковикам поднять со дна Керченского пролива советский самолет времен Великой Отечественной – одномоторный истребитель американскогопроизводства Р-40, известный под названием "Киттихаук". Об этом сообщает инфоцентр "Кpымcкий мocт".

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"Мы сразу поддержали поисковиков, которые обратились за помощью. Вся наша команда, все до единого откликнулись. Водолазы с нашей стройки тоже подключились. Служба капитана морского порта "Кавказ" оказала максимальное содействие. Для каждого из нас это дань памяти воинам, которые сражались за наше будущее. Мы знаем, какие ожесточенные бои шли на берегах и в проливе, знаем цену этой победы и храним память об этом подвиге", — рассказал капитан плавкрана Игорь Демьяненко.

Кран поднял фюзеляж с крыльями и хвостовой частью весом более 3,5 тонны с глубины 9 метров. Сохранилось вооружение – шесть пулеметов "Браунинг" калибра 12,7 мм с боекомплектом. Частично уцелели приборная доска и кресло пилота, а также двигатель с маркировкой, что поможет установить точную принадлежность воздушного судна, обстоятельства его гибели и судьбу летчика



