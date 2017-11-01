"Горячие" жены известных футболистов

Смотрите в фотоленте Sputnik, какие эффектные "вторые половинки" у российских и мировых футболистов.
Участие предлагается в пяти номинациях, победитель каждой номинации получает денежный приз.
Очистные сооружения Сухума функционируют с марта 2016 года, ежедневно здесь перерабатывается более 30 тысяч кубических метров сточных вод.
Изменения в закон "О системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности", по замыслу разработчиков, направлены на исключение противоречий с нормами патентной системы.
Сессия Парламента - Народного Собрания Республики Абхазия прошла в Сухуме в среду 1 ноября 2017 года.
В четверг территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием мощного антициклона с запада, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Депутаты Парламента Абхазии внесли изменения в закон "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, службу в органах государственной безопасности и государственной службе охраны и их семей" в среду 1 ноября.
Международный день вегана во всем мире ежегодно отмечается 1 ноября.
Генпрокуратура Южной Осетии проверяет обстоятельства трагедии на стройке нового комплекса Югоосетинского университета, где двое рабочих сорвались со стены.
В Баку арестован главный коммунист страны - бывший председатель Единой коммунистической партии Азербайджана Муса Туканов.
Финансирование аппарата президента Армении в 2018 году значительно сократится по причине перехода от президентской к парламентской модели управления.
Астанинская площадка по урегулированию ситуации в Сирии не является конкурентом Женевскому процессу, а дополняет его, считает политолог.
Фольклорный ансамбль из Кыргызстана провел флешмоб в одном из бишкекских троллейбусов, сыграв известную казахстанскую композицию во имя мира между народами.
Посольство США в Беларуси начнет выдачу туристических виз для всех белорусов с 2018 года, а условия для получения неэммиграционных виз уже смягчены.
Граждан России, проживающих на территории Латвии, призывают голосовать на выборах президента России за Ксению Собчак.
В Литве карета скорой помощи, спешившая на вызов, насмерть сбила выбежавшего на дорогу лося.
Молдова, известная маршрутными такси, которые почти всегда переполнены пассажирами, может распрощаться практически с 70% единицами этого вида транспорта.
В России завершено расследование уголовного дела о массовых беспорядках на Хованском кладбище, в результате которых погибли трое граждан Таджикистана.
Пользователи соцсетей Узбекистана массово осуждают теракт, устроенный выходцем из республики в Нью-Йорке, отмечая, что он не просто опозорил, но и подставил всю страну.
После того, как в Таллине полиция застрелила человека, размахивавшего ножом, в Эстонии встал вопрос об оснащении силовиков электрошокерами.
Генпрокуратура Южной Осетии проверяет обстоятельства трагедии на стройке нового комплекса Югоосетинского университета, где двое рабочих сорвались со стены.
В Баку арестован главный коммунист страны - бывший председатель Единой коммунистической партии Азербайджана Муса Туканов.
Финансирование аппарата президента Армении в 2018 году значительно сократится по причине перехода от президентской к парламентской модели управления.