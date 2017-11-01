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"Горячие" жены известных футболистов

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  • Игрок российской сборной по футболу Сергей Игнашевич с супругой Натальей (слева направо на втором плане) у здания отеля Балчуг Кемпински, где живут футболисты во время сборов национальной команды.
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© REUTERS/ Action Images/John Sibley
Полузащитник лондонского "Арсенала" Гранит Джака с женой Леонитой Лекай на церемонии награждения премией The Best по версии ФИФА в Великобритании

Смотрите в фотоленте Sputnik, какие эффектные "вторые половинки" у российских и мировых футболистов.




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Полузащитник лондонского Арсенала Гранит Джака с женой Леонитой Лекай на церемонии награждения премией The Best по версии ФИФА в Великобритании
"Горячие" жены известных футболистов
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