"Горячие" жены известных футболистов

В четверг территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием мощного антициклона с запада, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Депутаты Парламента Абхазии внесли изменения в закон "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, службу в органах государственной безопасности и государственной службе охраны и их семей" в среду 1 ноября.