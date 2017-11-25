"Тайный" гость Леона Капба: Тания пришел поддержать конкурсанта "Ты супер! Танцы"

Участник из Абхазии Международного проекта "Ты супер! Танцы" Леон Капба выступит во втором туре конкурса в субботу 25 ноября.

Посол доброй воли Абхазии, актер Тимур Тания поддержал участника Международного проекта "Ты супер! Танцы" Леона Капба в качестве "тайного" гостя.

"Я пришел к Леону Капба, прекрасному парню и истинному сыну Абхазии. Это было моим долгом поддержать земляка, чье первое выступление сразило меня наповал. Не поддержать его было бы кощунством", — сказал Тимур Тания и добавил, что за Леона Капба болеет вся республика.

Международный проект "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и Международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил более 142 юных танцоров из разных уголков России и стран СНГ и Балтии.

Абхазию на проекте представляют Милена Тачулия и Леон Капба. Следите на портале информационного агентства и радио Sputnik за жизнью и успехами на проекте участников из Абхазии.

Абхазская участница Международного конкурса "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия выступила в четвертьфинале проекта 11 ноября и вышла в полуфинал проекта.

За Леона Капба отдали свои голоса более 17 400 человек. Проголосовать за Леона можно здесь >>

За Милену Тачулия уже проголосовали более 44 875 пользователей. Проголосовать за Милену можно здесь >>