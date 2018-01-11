"Европейцы", "азиаты" и "кавказцы" на военной службе

В кинологическом городке Седьмой российской военной базы ЮВО в Гудауте пополнение, для прохождения службы прибыло более десятка собак из 470-го центра служебного собаководства ВС России.

В просторных вольерах живут немецкие, среднеазиатские и кавказские овчарки, алабаи и ротвейлер. Предназначение каждого "хвостатого" бойца — охрана территории и атакующие действия в случае необходимости.

По мнению кинологов, лучше всех дрессировке подаются немецкие овчарки, а самой опасной породой собак они назвали ротвейлеров. Вожатые вывели немецких овчарок на тренировочную площадку с глухими и открытыми барьерами, лестницами и бумом. "Девчонки" Эльза, Бетти и длинношерстная Джуна отработали как надо.

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