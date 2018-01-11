"Европейцы", "азиаты" и "кавказцы" на военной службе

В просторных вольерах живут немецкие, среднеазиатские и кавказские овчарки, алабаи и ротвейлер. Предназначение каждого "хвостатого" бойца — охрана территории и атакующие действия в случае необходимости.
По мнению кинологов, лучше всех дрессировке подаются немецкие овчарки, а самой опасной породой собак они назвали ротвейлеров. Вожатые вывели немецких овчарок на тренировочную площадку с глухими и открытыми барьерами, лестницами и бумом. "Девчонки" Эльза, Бетти и длинношерстная Джуна отработали как надо.