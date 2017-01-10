СУХУМ, 10 янв — Sputnik. Мэр Анкары Мелих Гекчек посетил российское посольство в Турции и официально объявил о переименовании улицы Каръягды в Анкаре, где располагается российская дипмиссия, в улицу Андрея Карлова в честь погибшего посла России, сообщает РИА Новости.

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Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".

Памятный диплом о переименовании улицы Гекчек вручил вдове российского посла Марине Карловой. Сразу после этого работники мэрии Анкары сменили таблички на улице.

"Весь турецкий народ испытывает глубокую боль из-за этого злодейского убийства. Цель террористов – испортить российско-турецкие отношения, но у них ничего не получилось. В ознаменование нашего уважения к России и ее послу муниципалитет Анкары принял решение назвать улицу, на которой расположено российское посольство, улицей Андрея Карлова", — сказал Гёкчек журналистам в российском посольстве.

В понедельник решение о переименовании улицы принял единогласно муниципалитет Анкары. Ранее о намерении турецких властей присвоить улице имя Карлова заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Москву.

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"Я с уважением храню память о нашем дорогом друге Андрее Карлове. Его смерть стала общей болью и потерей для турецкого и российского народа. Находясь с визитом в Москве (в декабре 2016 года – ред.) я сообщил о намерении назвать именем Карлова улицу, на которой находится посольство России в Анкаре. И сегодня я испытываю радость от того, что эта инициатива осуществилась", — заявил Чавушоглу во вторник.

Вооруженное нападение на Андрея Карлова произошло 19 декабря в Анкаре. Посол получил ранение на публичном мероприятии и впоследствии скончался.