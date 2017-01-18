Российская авиакомпания намерена возобновить полеты в Абхазию

СУХУМ, 18 янв — Sputnik, Владимир Бегунов. Существует распоряжение Росавиации о развитии абхазского направления. Если все технические вопросы будут решены, то первые рейсы начнутся уже весной, рассказал радио Sputnik Абхазия директор "Вологодских авиалиний" Михаил Зуев.

Он считает возможным начать весной 2017 года рейсы из Курска, Белгорода, Старого Оскола и Воронежа.

"Пока мы рассматриваем только навигацию в весенне-летний период, потому что зимний отдых в Абхазии не развит, — сказал Зуев. – Если Абхазия представит интересные зимние программы, оздоровительные или экскурсионные, то возможен и переход на круглогодичные рейсы".

Зуев заявил, что со стороны авиапредприятия он не видит особых препятствий для полетов в Абхазию.

"Мы летаем на Як-40, — рассказал Зуев. – У нас, к тому же, свой трап. Так что от абхазской стороны потребуется только готовность взлетной полосы и обеспечение авиационной безопасности".

© Sputnik. Томас Тхайцук Эшба: возобновить авиасообщение с Абхазией в ближайшее время нереально

Вячеслав Эшба, гендиректор международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба, считает, что это возможно, но только в отдаленной перспективе.

"Сейчас аэропорт в дневное время может принимать самолеты типа ЯК-40, Ту-154, Ту-134, АН-24, — сказал Эшба. – чтобы через него шли регулярные международные рейсы, должны быть соответствующие соглашения на уровне правительств Абхазии и России".

По словам Эшба, проблема в том, что сухумский аэропорт морально устарел. Чтобы принимать современные борты, ему требуется модернизация, а это — большие финансовые вложения и длительное время на переоборудование аэропорта.

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