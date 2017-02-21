Именем Виталия Чуркина могут назвать одну из улиц в Цхинвале

СУХУМ, 21 фев — Sputnik. В Парламенте Южной Осетии поднимут вопрос о переименовании одной из улиц столицы Южной Осетии в честь скончавшегося 20 февраля постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина, сказал спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов, сообщает Sputnik Южная Осетия.

"Жители Цхинвала предлагают увековечить имя скончавшегося постпреда России в ООН Виталия Чуркина, назвав в его честь одну из городских улиц. Этот вопрос будет вынесен на общественные слушания после того, как его обсудят в парламенте", — говорится в сообщении.

© AFP/ STAN HONDA Сергей Шамба: Виталий Чуркин отстаивал интересы Абхазии в ООН

Как отметил Бибилов, Чуркин отстаивал государственность Южной Осетии в ООН после ее признания Россией. Поэтому инициатива увековечить память дипломата вполне понятна.

Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. В конце августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.

Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве в семье авиационного инженера-конструктора. С 8 апреля 2006 года занимал пост постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН.