НАТО просит Абхазию не закрывать пункты пропуска на границе с Грузией

СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Представитель НАТО Оана Лунгеску призвала Абхазию пересмотреть решение о закрытии двух пропускных пунктов на границе с Грузией, сообщает РИА Новости.

© Sputnik. Сергей Пятаков Барциц о закрытии погранпереходов в Гале: это надо понять и принять

Лунгеску выразила беспокойство в связи с объявленным решением и отметила, что "закрытие этих пропускных пунктов отрицательно скажется на ситуации на месте и стабильности в регионе, ограничит свободу передвижения и повлияет на жизнь местных жителей".

"Мы призываем пересмотреть (решение) о предлагаемом закрытии, чтобы обеспечить свободу передвижения граждан", — заявила официальный представитель альянса, напомнив, что НАТО поддерживает территориальную целостность Грузии и призывает Россию отменить решение о признании Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами.

В конце декабря Кабинет Министров Абхазии принял решение закрыть пункты пропуска Набакиа и Отобая на границе с Грузией. При этом было объявлено, что продолжит работать пункт пропуска в районе села Папынырхуа, а также КПП, который используется исключительно для обслуживания ИнгурГЭС.