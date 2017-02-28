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Пограничный пункт Ингур в Гальском районе

НАТО просит Абхазию не закрывать пункты пропуска на границе с Грузией

© Sputnik. Роберт Джопуа
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Пункты пропуска Набакиа и Отобая через абхазо-грузинскую границу закроют по решению Кабинет Министров Абхазии, которое было принято на заседании правительства 28 декабря.

СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Представитель НАТО Оана Лунгеску призвала Абхазию пересмотреть решение о закрытии двух пропускных пунктов на границе с Грузией, сообщает РИА Новости.

Пограничный пункт Ингур в Гальском районе Абхазии
© Sputnik. Сергей Пятаков
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Лунгеску выразила беспокойство в связи с объявленным решением и отметила, что "закрытие этих пропускных пунктов отрицательно скажется на ситуации на месте и стабильности в регионе, ограничит свободу передвижения и повлияет на жизнь местных жителей".

"Мы призываем пересмотреть (решение) о предлагаемом закрытии, чтобы обеспечить свободу передвижения граждан", — заявила официальный представитель альянса, напомнив, что НАТО поддерживает территориальную целостность Грузии и призывает Россию отменить решение о признании Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами.

В конце декабря Кабинет Министров Абхазии принял решение закрыть пункты пропуска Набакиа и Отобая на границе с Грузией. При этом было объявлено, что продолжит работать пункт пропуска в районе села Папынырхуа, а также КПП, который используется исключительно для обслуживания ИнгурГЭС.

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