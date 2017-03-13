Максимум музыки: "Блюз от Чикаго до Сухума" прозвучит в Абхазии

Sputnik, Рада Ажиба

В Государственном Русском театре драмы имени Искандера 14 марта пройдет премьерный концерт новой абхазской группы Red Rocks "Блюз от Чикаго до Сухума". Накануне концерта солист группы Эрик Микая и гитарист Алиас Думава раскрыли некоторые подробности программы в пресс-центре Sputnik Абхазия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Red Rocks: красные скалы рыжего Эрика

Авторы "Блюза от Чикаго до Сухума" пообещали, что будут исполнять блюзовые хиты всех времен и немного разбавят "коктейль" собственной музыкой.

"Вся рок-музыка базируется на этих произведениях, поэтому мы и решили придать им какое-то свое звучание. Программа концерта насыщенная. Это будет микс довоенной блюзовой музыки 30-х годов, мы будем исполнять Роберта Джонсона, Мадди Уотерса, Элмора Джеймса и более современных музыкантов, таких как Би Би Кинг, Эрик Клэптон, Стиви Раймонд. Будут еще наши авторские блюзовые композиции", — рассказал о репертуаре гитарист Алиас Думава.

По признанию Думава, он испытывает счастье от того, что группе удалось подготовить репертуар из произведений, которые оказали огромное влияние на всю гитарную музыку в мире.

"Надеемся, что публика не будет разочарована. На концерте будет минимум речи, максимум музыки. Казалось бы, тема блюза давно потеряна, но важно приобщить к этому. Если мы правильно сможем подать то, что хотим донести до нашего слушателя со сцены, то я думаю, блюзовая культура среди нашего общества возродится", — считает солист группы Red Rocks Эрик Микая.

Гитарист Алиас Думава рад играть в одной команде с исполнителями, которых он слушал еще со школьной скамьи.

© Sputnik / Томас Тхайцук Блюз от Чикаго до Сухума и абхазский рок от Алиаса Думава

"В этом коллективе очень комфортно, потому что большая часть музыкантов, с кем работаю, — это музыканты, к кому я ходил на концерты, будучи школьником в 90-х годах, эта группа "Сан-Себастьян". Никогда не думал, что выпадет счастье играть с ними, но так получилось, как получилось. И я счастлив", — поделился эмоциями гитарист.

Он доволен результатами репетиций.

"Мы лишь оттачивали сыгранность. Как только мы почувствовали ансамбль, то мы поняли, что мы можем показать тот материал, над которым работали. Две репетиции назад мы добились такого качества, которого хотели", — рассказал Думава.

Задача максимум для музыкантов Red Rocks - "передать весь огонь блюзовой музыки".

"К сожалению, в Абхазии не так много любителей блюзовой музыки. По большому счету, у нас нет такой миссии — вносить эту музыку в общество. Мы любим эту музыку и играем от сердца. И эту любовь хотим показать", — подчеркнул Алиас Думава.

На вопрос будут ли они давать концерты в других городах Абхазии, музыканты, ответили: "Надо понравиться, завоевать слушателя, а там посмотрим".