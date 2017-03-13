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Передать весь "огонь" блюзовой музыки: Red Rocks о предстоящем концерте

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Sputnik / Томас Тхайцук
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Государственном Русском театре драмы имени Искандера 14 марта пройдет премьерный концерт новой абхазской группы Red Rocks "Блюз от Чикаго до Сухума".

Авторы "Блюза от Чикаго до Сухума" пообещали, что будут исполнять блюзовые хиты всех времен и немного разбавят «коктейль» собственной музыкой.

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"Вся рок-музыка базируется на этих произведениях, поэтому мы и решили придать им какое-то свое звучание. Программа концерта насыщенная. Это будет микс довоенной блюзовой музыки 30-х годов, мы будем исполнять Роберта Джонсона, Мадди Уотерса, Элмора Джеймса и более современных музыкантов, таких как Би Би Кинг, Эрик Клэптон, Стиви Раймонд. Будут еще наши авторские блюзовые композиции", — рассказал о репертуаре гитарист Алиас Думава.

По признанию Думава, он испытывает счастье от того, что группе удалось подготовить репертуар из произведений, которые оказали огромное влияние на  всю гитарную музыку в мире.

"Надеемся, что публика не будет разочарована. На концерте будет минимум речи, максимум музыки. Казалось  бы, тема блюза давно потеряна, но важно приобщить к этому. Если мы правильно сможем подать то, что хотим донести до нашего слушателя со сцены, то я думаю, блюзовая культура среди нашего общества возродится", — считает солист группы Red Rocks Эрик Микая.

В Государственном Русском театре драмы имени Искандера 14 марта пройдет премьерный концерт новой абхазской группы Red Rocks "Блюз от Чикаго до Сухума".


Теги:
Абхазия


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