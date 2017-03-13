Передать весь "огонь" блюзовой музыки: Red Rocks о предстоящем концерте

Авторы "Блюза от Чикаго до Сухума" пообещали, что будут исполнять блюзовые хиты всех времен и немного разбавят «коктейль» собственной музыкой.

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"Вся рок-музыка базируется на этих произведениях, поэтому мы и решили придать им какое-то свое звучание. Программа концерта насыщенная. Это будет микс довоенной блюзовой музыки 30-х годов, мы будем исполнять Роберта Джонсона, Мадди Уотерса, Элмора Джеймса и более современных музыкантов, таких как Би Би Кинг, Эрик Клэптон, Стиви Раймонд. Будут еще наши авторские блюзовые композиции", — рассказал о репертуаре гитарист Алиас Думава.

По признанию Думава, он испытывает счастье от того, что группе удалось подготовить репертуар из произведений, которые оказали огромное влияние на всю гитарную музыку в мире.

"Надеемся, что публика не будет разочарована. На концерте будет минимум речи, максимум музыки. Казалось бы, тема блюза давно потеряна, но важно приобщить к этому. Если мы правильно сможем подать то, что хотим донести до нашего слушателя со сцены, то я думаю, блюзовая культура среди нашего общества возродится", — считает солист группы Red Rocks Эрик Микая.

В Государственном Русском театре драмы имени Искандера 14 марта пройдет премьерный концерт новой абхазской группы Red Rocks "Блюз от Чикаго до Сухума".



