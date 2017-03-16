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Памятник Уинстону Черчиллю на фоне здания парламента в центре Лондона 24 января 2017

Елизавета II одобрила Brexit: закон вступил в силу

© AFP/ Daniel LEAL-OLIVAS
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Условия Brexit будут обсуждаться в течение двух лет, выход из ЕС можно ожидать не раньше весны 2019 года.

СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Королева Елизаветы II одобрила выхода Великобритании из ЕС, сообщает РИА Новости.

Закон о запуске Brexit ранее одобрили обе палаты британского Парламента.

Лондон. Архивное фото.
© Sputnik. Владимир Песня
Парламент Британии одобрил запуск Brexit

Теперь британский премьер Тереза Мэй имеет возможность задействовать статью 50 Лиссабонского договора о выходе из ЕС в любой момент, но когда именно она сделает это, остается загадкой. Правительство отказывается сообщить журналистам не только предполагаемую дату запуска Brexit, но и детали самой процедуры. Оно даже не сообщает, каким образом премьер-министр объявит об этом и получат ли журналисты уведомление заранее.

Скорее всего, премьер не будет торопиться и, учитывая прошедшие в среду выборы в Нидерландах и конференцию Шотландской национальной партии в конце недели, предпочтет запустить процедуру Brexit в последнюю неделю марта. Среди возможных дат наиболее часто звучит 27 марта.

Переговоры с Евросоюзом об условиях выхода Великобритании из ЕС продлятся два года, таким образом, Соединенное Королевство может покинуть объединение весной 2019 года.

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