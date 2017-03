Теракт произошел возле британского Парламента: есть жертвы

СУХУМ, 22 мар — Sputnik. Несколько человек на Вестминстерском мосту попали под машину злоумышленника, который направлялся к Парламенту, а затем напал на полицейского. Вооруженные офицеры застрелили преступника, сообщает Sky News.

Парламент был немедленно закрыт, и премьер-министр покинул здание.

В Скотланд-Ярде сказали, что рассматривают нападение как террористический акт.Westminster Bridge seen across from Parliament at St Thomas Hospital pic.twitter.com/asyU2Lsai0

— Manel F Mateus (@ManelFMateus) 22 марта 2017 г.

​"Инцидент произошел на Вестминстерском мосту", — сообщает телеканал Sky News, съемочная группа которого работает на месте.

В российском МИД, комментируя инцидент, заявили, что атака была "явно преднамеренной".

На снимках были изображены люди, лежащие на дороге на мосту, а на других изображен человек, лежащий возле лестницы рядом со зданием Парламента.

Руководитель палаты общин Дэвид Лидингтон подтвердил, что "полицейский был заколот", а "предполагаемый противник был застрелен вооруженной полицией".

Свидетели сообщили телеканалу, что видели парня-азиата примерно 40 лет с ножом, который перебегал через мост в сторону здания Парламента.