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Теракт произошел возле британского Парламента

Теракт произошел возле британского Парламента: есть жертвы

© REUTERS/ Toby Melville
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Здание Парламента Британии закрыли после теракта, во время которого человек на автомобиле наехал на пешеходов, а затем ранил ножом полицейского.

СУХУМ, 22 мар — Sputnik. Несколько человек на Вестминстерском мосту попали под машину злоумышленника, который направлялся к Парламенту, а затем напал на полицейского. Вооруженные офицеры застрелили преступника, сообщает Sky News.

Парламент был немедленно закрыт, и премьер-министр покинул здание.

В Скотланд-Ярде сказали, что рассматривают нападение как террористический акт.Westminster Bridge seen across from Parliament at St Thomas Hospital pic.twitter.com/asyU2Lsai0

​"Инцидент произошел на Вестминстерском мосту", — сообщает телеканал Sky News, съемочная группа которого работает на месте.

В российском МИД, комментируя инцидент, заявили, что атака была "явно преднамеренной".

На снимках были изображены люди, лежащие на дороге на мосту, а на других  изображен человек, лежащий возле лестницы рядом со зданием Парламента.

Руководитель палаты общин Дэвид Лидингтон подтвердил, что "полицейский был заколот", а "предполагаемый противник был застрелен вооруженной полицией".

Свидетели сообщили телеканалу, что видели парня-азиата примерно 40 лет с ножом, который перебегал через мост в сторону здания Парламента.



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