Бюст Роналду в аэропорту Мадейры рассмешил соцсети

СУХУМ, 30 мар — Sputnik. В социальных сетях бюст футболиста Криштиану Роналду вызвал много шуток. Бюст установили в аэропорту Мадейры, который совсем недавно получил имя Роналду, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Пользователи соцсетей назвали бюст смешным, а некоторым он показался страшным.
Вот что они думают: Очень похож pic.twitter.com/lXLPsfQnvH
— John Sheehan (@johnsportraits) 29 марта 2017 г.
Статуя Роналду выглядит довольно неплохо, иронизируют пользователи соцсетей pic.twitter.com/JIUwQBuqUY
— keewa (@keewa) 29 марта 2017 г.
Пользователи соцсетей придумали нового героя фильма ужасов — статую Роналду pic.twitter.com/MKrumgHdLv
— The Football Ramble (@FootballRamble) 29 марта 2017 г.
Есть и такие сравненияI love… #CR7 pic.twitter.com/DetVCJfFd9
— Steve Rodrigues (@SteveOh187) 29 марта 2017 г.