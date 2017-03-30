Бюст Роналду в аэропорту Мадейры рассмешил соцсети

СУХУМ, 30 мар — Sputnik. В социальных сетях бюст футболиста Криштиану Роналду вызвал много шуток. Бюст установили в аэропорту Мадейры, который совсем недавно получил имя Роналду, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Пользователи соцсетей назвали бюст смешным, а некоторым он показался страшным.

Вот что они думают: Очень похож pic.twitter.com/lXLPsfQnvH

— John Sheehan (@johnsportraits) 29 марта 2017 г.

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Статуя Роналду выглядит довольно неплохо, иронизируют пользователи соцсетей pic.twitter.com/JIUwQBuqUY

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Пользователи соцсетей придумали нового героя фильма ужасов — статую Роналду pic.twitter.com/MKrumgHdLv

— The Football Ramble (@FootballRamble) 29 марта 2017 г.

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Есть и такие сравненияI love… #CR7 pic.twitter.com/DetVCJfFd9

— Steve Rodrigues (@SteveOh187) 29 марта 2017 г.

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