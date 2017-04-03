Ветеран "Альфы": у теракта в Питере может быть политическая подоплека

СУХУМ, 3 апр — Sputnik, Мария Шелудякова. Взрыв в метро Санкт-Петербурга – хорошо спланированный террористический акт, заявил Sputnik президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. Эксперт отметил политическую подоплеку происшествия, так как президент России Владимир Путин находится в северной столице с рабочей поездкой.

Взрыв прогремел в понедельник днем на станции метро Санкт-Петербурга "Сенная площадь". По предварительным данным, в результате взрыва в вагоне поезда десять человек погибли и пострадали не менее 30. Самодельное взрывное устройство, которое находилось в вагоне, было начинено поражающими элементами.

"По той информации, которую мы наблюдаем, я склоняюсь к тому, что произошел теракт. Повреждения вагона и факт большого количества погибших свидетельствуют о том, что взрывное устройство было довольно мощным. Взрыв произошел в закрытом пространстве, что объясняет большое число жертв, – отметил эксперт. – Кроме того, в Санкт-Петербурге были данные о том, что в понедельник якобы находили на других станциях метрополитена некие свертки, сумки с неопознанными предметами".

В районе станций "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге наблюдается большое количество машин скорой помощи и реанимации, рассказал Sputnik политический обозреватель журнала "КОНСУЛ" Дмитрий Кокко, побывавший на месте происшествия. Известно, что несколько пострадавших доставлены в Мариинскую больницу.

На месте происшествия работают более 80 спасателей. Президент России Владимир Путин заявил, что причины взрыва пока не известны, но рассматриваются все версии, в том числе и версия теракта. Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход. Возбуждено уголовное дело.

В данный момент в Стрельне под Санкт-Петербургом проходят переговоры российского лидера с белорусским коллегой Александром Лукашенко.