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Граждане Абхазии не пострадали при взрыве в метро Санкт-Петербурга

© Sputnik. В. Тихомиров
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Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (9)
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В вагоне метро на станции "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погибли десять человек и пострадали не менее тридцати.

СУХУМ, 3 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Граждане Абхазии при взрыве в метро Санкт-Петербурга не пострадали, сообщил представитель абхазской диаспоры в Санкт-Петербурге Боча Аджинджал. 

"Во время взрыва в метро был мой внук, но, к счастью, ничего с ним не случилось", — добавил он.

Люди в городе обеспокоены и удручены случившимся, отметил Боча Аджинджал.

Президент ассоциации ветеранов подразделения Альфа Сергей Гончаров
© Sputnik. Александр Натрускин
Ветеран "Альфы" о взрывах в метро Санкт-Петербурга: это теракт

"Люди звонят друг другу, они опечалены, потому что это может повториться", — подчеркнул представитель диаспоры.

Информация о том, что граждане Абхазии не пострадали во время взрыва в метро, подтвердили и другие граждане Абхазии, живущие в Санкт-Петербурге.

Взрыв прогремел в понедельник днем на станции метро Санкт-Петербурга "Сенная площадь". По предварительным данным, в результате взрыва в вагоне поезда десять человек погибли и пострадали не менее 30. Самодельное взрывное устройство, которое находилось в вагоне, было начинено поражающими элементами.

На месте происшествия работают более 80 спасателей. Президент России Владимир Путин заявил, что причины взрыва пока не известны, но рассматриваются все версии, в том числе и версия теракта. Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход. Возбуждено уголовное дело. 

Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (9)

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