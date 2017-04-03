Граждане Абхазии не пострадали при взрыве в метро Санкт-Петербурга

СУХУМ, 3 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Граждане Абхазии при взрыве в метро Санкт-Петербурга не пострадали, сообщил представитель абхазской диаспоры в Санкт-Петербурге Боча Аджинджал.

"Во время взрыва в метро был мой внук, но, к счастью, ничего с ним не случилось", — добавил он.

Люди в городе обеспокоены и удручены случившимся, отметил Боча Аджинджал.

"Люди звонят друг другу, они опечалены, потому что это может повториться", — подчеркнул представитель диаспоры.

Информация о том, что граждане Абхазии не пострадали во время взрыва в метро, подтвердили и другие граждане Абхазии, живущие в Санкт-Петербурге.

Взрыв прогремел в понедельник днем на станции метро Санкт-Петербурга "Сенная площадь". По предварительным данным, в результате взрыва в вагоне поезда десять человек погибли и пострадали не менее 30. Самодельное взрывное устройство, которое находилось в вагоне, было начинено поражающими элементами.

На месте происшествия работают более 80 спасателей. Президент России Владимир Путин заявил, что причины взрыва пока не известны, но рассматриваются все версии, в том числе и версия теракта. Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход. Возбуждено уголовное дело.