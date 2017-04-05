Марш протеста оппозиции прошел в Венесуэле: около 50 раненых

СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Марш протеста оппозиции в столице Венесуэлы Каракасе привел к столкновениям, в результате которых около 50 человек получили ранения, рассказал глава оппозиционного Парламента страны Хулио Борхес, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кове о визите в Венесуэлу: будут созданы рабочие группы по взаимодействию

Манифестанты двигались в сторону национальной ассамблеи, однако их продвижению мешали кордоны правоохранительных органов.

Власти обвинили оппозицию в попытках дестабилизации ситуации в стране.

Ранее постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) на чрезвычайной сессии одобрил резолюцию по Венесуэле, констатирующую серьезное и неконституционное нарушение демократического порядка в стране.

Причиной созыва экстренной сессии стало решение Верховного суда (ВС) Венесуэлы о передаче функций законодательной власти от оппозиционного Парламента самому суду. Однако позднее ВС пересмотрел свое решение после заявления генерального прокурора страны Луисы Ортеги, которая назвала его неконституционным.