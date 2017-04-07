Более 50 ракет выпустили США по аэродрому в САР: есть жертвы

СУХУМ, 7 апр — Sputnik. США выпустили более 50 ракет по многочисленным целям на сирийском аэродроме, сообщает РИА Новости.

В Пентагоне подтвердили, что удар по Сирии был нанесен с использованием крылатых ракет "Томагавк".

"США запустили более чем 50 крылатых ракет "Томагавк" по многочисленным целям на аэродроме в Сирии", — сказал РИА Новости представитель Пентагона.

Министерство обороны США утверждает, что на базе ВВС Сирии, по которой был нанесен ракетный удар, якобы хранилось химическое оружие.

"Авиабаза Шайрат использовалась для хранения химического оружия и для (целей — ред.) сирийских ВВС. По оценке разведывательного сообщества США, самолеты с Шайрат провели атаку с использованием химического оружия 4 апреля. Удар (США — ред.) был нанесен для сдерживания (сирийского — ред.) режима от нового использования химического оружия", — говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джеффа Дэвиса.

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Президент Дональд Трамп сообщил, что распорядился о нанесении ракетного удара по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака.

"Он (Асад) нарушил конвенцию ООН по химическому оружию", — сказал Трамп.

Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс.

Командование сирийской армии решительно отвергало обвинения в свой адрес и возлагало ответственность за химическую атаку на боевиков и их покровителей. Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.