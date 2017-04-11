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Три взрыва прогремели возле автобуса футбольного клуба Боруссия Дортмунд

Три взрыва прогремели возле автобуса футбольного клуба "Боруссия Дортмунд"

© REUTERS/ Kai Pfaffenbach Livepic
Новости
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Три взрывных устройства сработали возле автобуса футбольного клуба "Боруссия Дортмунд" по дороге на стадион в городе Дортмунд на западе Германии.

СУХУМ, 11 апр — Sputnik. Взрывные устройства, разорвавшиеся возле автобуса дортмундского футбольного клуба "Боруссия", находились на обочине дороги, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Bild.

Во вторник матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" — "Монако" был перенесен на среду из-за взрыва вблизи автобуса немецкой команды. Полиция Дортмунда сообщила, что в общей сложности рядом с автобусом произошли три взрыва. В результате взрыва пострадал защитник "Боруссии" Марк Бартра, который получил порезы руки осколками стекла и был госпитализирован.

Взрывные устройства были заложены на обочине дороги. Один из свидетелей заявил, что "взрыв был очень громким" и он подумал, "что началась война".

Все футболисты дортмундской "Боруссии" находятся в шоке после взрыва вблизи автобуса команды перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с "Монако", заявил генеральный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке.



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