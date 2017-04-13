Гонщик из Абхазии выступит на чемпионате РФ по ралли под флагом страны

СУХУМ, 13 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Российская автомобильная федерация одобрила участие автогонщика из Абхазии Тимура Соломко под флагом своей страны в чемпионате России по ралли, об этом сообщил Sputnik раллийный гонщик Тимур Соломко.

"С первого дня, когда я начал заниматься автогонками, я хотел участвовать в них под флагом Абхазии. Российская автомобильная федерация, согласовав это с МИДом России, разрешила нам это сделать", — рассказал пилот.

Он добавил, что в Абхазии уже второй год функционирует Абхазская федерация автоспорта, которая проводит соревнования по ралли и планирует популяризовать этот вид спорта среди населения.

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Автогонщик из Абхазии рассказал и о том, что с 21 по 22 апреля боевой судейский экипаж из Абхазии примет участие в соревнованиях по автогонкам «Rally master show 2017», которые пройдут в Москве.

"В этом ралли есть экипажи разведки, которые проверяют и чистят трассу перед заездом, и боевой судейский экипаж. На него возложена обязанность проверки постов – каналы связи. Грубо говоря, мы должны проехать и открыть гонку", — поделился Соломко.

Кубок России по ралли — дисциплина автоспорта, включенная во Всероссийский реестр видов спорта в 2012 году.