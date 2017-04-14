Одесса, Луганск и Севастополь подружились на проекте "Ты супер!"

СУХУМ, 14 апр — Sputnik. После событий на Украине жители Одессы, Севастополя и Луганской области оказались отрезаны друг от друга, но только не на проекте "Ты супер!", где подружились три участницы, которые должны были стать конкурентами, а стали друзьями.

Участницы международного проекта Лера Хотенюк из Севастополя и Даша Попова из города Ирмино Луганской области познакомились еще до проекта "Ты супер!". Теперь к их компании присоединилась и Соня Волошаненко из Одессы, которая мечтает пригласить новых подруг к себе домой, чтобы показать им свой родной город. В перерывах между уроками, занятиями вокалом и подготовкой к новым выступлениям в шоу Лера, Соня и Даша собираются вместе и устраивают виртуальные экскурсии по своим городам, рассказывая подругам, куда бы они отправились прямо сейчас.

"Когда мы только создавали наше шоу, мы и подумать не могли, какую задачу оно способно решить. Несмотря на политические конфликты, которые многих развели по разные стороны баррикад, жители стран постсоветского пространства объединились, чтобы дать поддержку детям, которые и без того оказались в сложной жизненной ситуации. И это просто чудо, ведь это значит, что препятствий быть не может. Их просто нет, музыка сделала свое дело", – сказал ведущий проекта "Ты супер!" Вадим Такменев.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>

Проект "Ты супер!" международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ объединил талантливых детей из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Не пропустите выступление участницы из Абхазии Валерии Адлейба во втором туре. Сможет ли Валерия пройти в полуфинал проекта, можно будет увидеть уже в эту субботу 15 апреля на сайте Sputnik Абхазия или на канале НТВ в 20:00. А отдать за нее свой голос вы сможете через специальное приложение "Ты супер!" для iOS или Android.