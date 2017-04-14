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Шоу Ты супер!

Одесса, Луганск и Севастополь подружились на проекте "Ты супер!"

© Фото: пресс-служба НТВ
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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (88)
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Второй этап отборочных испытаний детского вокального конкурса "Ты супер!" продолжается. Участники шоу репетируют новые номера, работают над вокалом, оттачивая свое исполнение. Но жизнь ребят состоит не только из этого. Каждому участнику проект дал не только сценический опыт, но и новых друзей.

СУХУМ, 14 апр — Sputnik. После событий на Украине жители Одессы, Севастополя и Луганской области оказались отрезаны друг от друга, но только не на проекте "Ты супер!", где подружились три участницы, которые должны были стать конкурентами, а стали  друзьями.

Смотрим, гордимся: жители Абхазии следят за проектом Ты супер!
© Sputnik. Анжелика Бения
Смотрим, гордимся: жители Абхазии следят за проектом "Ты супер!"

Участницы международного проекта Лера Хотенюк из Севастополя и Даша Попова из города Ирмино Луганской области познакомились еще до проекта "Ты супер!". Теперь к их компании присоединилась и Соня Волошаненко из Одессы, которая мечтает пригласить новых подруг к себе домой, чтобы показать им свой родной город. В перерывах между уроками, занятиями вокалом и подготовкой к новым выступлениям в шоу Лера, Соня и Даша собираются вместе и устраивают виртуальные экскурсии по своим городам, рассказывая подругам, куда бы они отправились прямо сейчас.

"Когда мы только создавали наше шоу, мы и подумать не могли, какую задачу оно способно решить. Несмотря на политические конфликты, которые многих развели по разные стороны баррикад, жители стран постсоветского пространства объединились, чтобы дать поддержку детям, которые и без того оказались в сложной жизненной ситуации. И это просто чудо, ведь это значит, что препятствий быть не может. Их просто нет, музыка сделала свое дело", – сказал ведущий проекта "Ты супер!" Вадим Такменев.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>

Проект "Ты супер!" международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ объединил талантливых детей из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Не пропустите выступление участницы из Абхазии Валерии Адлейба во втором туре. Сможет ли Валерия пройти в полуфинал проекта, можно будет увидеть уже в эту субботу 15 апреля на сайте Sputnik Абхазия или на канале НТВ в 20:00. А отдать за нее свой голос вы сможете через специальное приложение "Ты супер!" для iOS или Android.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (88)


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