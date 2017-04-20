Две перестрелки на Елисейских полях: есть жертвы

СУХУМ, 20 апр — Sputnik. В ходе одной из перестрелок в центре Парижа ранены двое полицейских, один погиб, один из нападавших ликвидирован. Позже произошла вторая перестрелка, информации о жертвах пока нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Три станции паражского метро закрыты рядом с местом, где в четверг вечером произошла стрельба. Людей эвакуируют из общественных мест на всем протяжении Елисейских Полей — от Триумфальной Арки до Площади Согласия.

"Эвакуация проводится на всем протяжении Елисейских полей, от Триумфальной Арки до Площади Согласия", — сообщил РИА Новости представитель полиции.

Сотрудники полиции, вооруженные пистолетами, просят людей поскорее проходить в сторону Площади Согласия, оставаясь все время на свету.

Над районом оцепления в центре Парижа барражируют полицейские вертолеты.