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Перестрелка на Елисейских полях

Две перестрелки на Елисейских полях: есть жертвы

© REUTERS/ Christian Hartmann
Новости
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Один полицейский погиб, двое ранены в результате перестрелки в центре Парижа в четверг 20 апреля.

СУХУМ, 20 апр — Sputnik. В ходе одной из перестрелок в центре Парижа ранены двое полицейских, один погиб, один из нападавших ликвидирован. Позже произошла вторая перестрелка, информации о жертвах пока нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Три станции паражского метро закрыты рядом с местом, где в четверг вечером произошла стрельба. Людей эвакуируют из общественных мест на всем протяжении Елисейских Полей — от Триумфальной Арки до Площади Согласия.

"Эвакуация проводится на всем протяжении Елисейских полей, от Триумфальной Арки до Площади Согласия", — сообщил РИА Новости представитель полиции.

Сотрудники полиции, вооруженные пистолетами, просят людей поскорее проходить в сторону Площади Согласия, оставаясь все время на свету.

Над районом оцепления в центре Парижа барражируют полицейские вертолеты.



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