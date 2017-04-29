Страйкболисты из Абхазии участвуют в турнире в Ставропольском крае

СУХУМ, 29 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазская команда по страйкболу "Нэрс" принимает участие в турнире по военно-тактическим играм Южного федерального округа, об этом корреспонденту Sputnik сообщил командир команды Денис Шашура.

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"В турнире принимают участие команды Южного федерального округа, и впервые в истории страйкбола команда из Абхазии заявлена как независимая. Пять человек представляют нашу республику", — добавил он.

Также принять участие в турнире приехали участники соревнований из Сухума, которые выступают под эгидой СК "Спрут" и СК "Арес", сообщил он.

"Мы хотим пожелать им удачного выступления, организаторы встретили нас очень тепло", — отметил Шашура.

Турнир по страйкболу проходит в поселке Солничнодольск Ставропольского края, здесь происходит открытие игр по страйкболу по Южному федеральному округу

"Здесь достаточно большое количество команд, я думаю, что участников около 500 человек", — подчеркнул Шашура.

В подразделении "Нэрс" восемь человек от 17 до 35 лет. Молодые игроки в основном ученики Шашуры.

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Главная цель игры в страйкбол – это воспитание молодежи в духе патриотизма, обучение военным навыкам и привлечение к здоровому образу жизни, отмечает Шашура.

Результаты соревнований по страйкболу станут известны в воскресенье 30 апреля.

Страйкбол — российский аналог командной игры, более известной как эйрсофт (англ. Airsoft) с использованием так называемой "мягкой пневматики" (разрешенная дульная энергия в России не более 3 Дж), использующей пластиковые шарики калибром 6 мм (изредка 8 мм), не содержащие цветных пигментов (что отличает данную игру от пейнтбола). Основной тип оружия — ЭПО (электропневматическое оружие), в обиходе называемое "приводом".