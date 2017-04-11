Война понарошку: все живы, все довольны

Жизнь за гранью компьютерных игр

Бойцы "Нэрса" ждали нас на стоянке заброшенного завода по производству щебня в поселке Бзыбь. Из ущелья в сторону моря вырывался пронизывающий ветер.

Командир "Нэрса" Денис Шашура с позывным "Вуду" провел нас к остальным участникам грядущей схватки через забытые временем и людьми обшарпанные коридоры. Ребята насколько возможно прибрались в двухэтажном здании. Мусора практически не было, но толстый слой пыли лежал вокруг, она поднималась при каждом шаге.

Пройдя через лабиринты вдоль потемневших от дождей стен, в одной из комнат увидели людей в военной экипировке и поднятых масках. Обстановка вокруг и серьезный внешний вид бойцов напоминали компьютерные "сражалки", но наяву.

— Биги, Митис, Гугл, Вуду, Кокс, Бену, Ибра, Балу, Кодор, Робсон, — представились парни в камуфляже.

Они всего несколько месяцев занимаются страйкболом. Легко спутать с пейнтболом, но основная разница в том, что они используют не "маркеры" с краской, а очень похожие на реальное оружие автоматы, стреляющие пластиковыми шариками.

"Несколько месяцев назад мы наконец-то смогли заняться страйкболом, сумели приобрести экипировку и автоматы, чтобы с пользой проводить время. И сегодня специально для вас мы подготовили интересный сценарий наших тренировок. Надеюсь, вам понравится", — сказал один из самых опытных игроков, командир "Нэрса" Денис Шашура.

По сценарию ребята разделились на террористов и спецназ.

Антитеррористическая группа приступила к ликвидации "плохих" парней и освобождению "заложника", удерживаемого на втором этаже здания.

Часового "сняли" двумя выстрелами из пистолета через оконный проем. Дальше по коридору к лестнице. Здесь плохой обзор и отсутствие укрытий.

— Вы двое впереди, я прикрываю тыл. Поднимаемся тихо и останавливаемся у стены. Поняли?— спросил Вуду.

— Да, — последовал ответ.

— Не да, а так точно, — командным голосом отреагировал он.

Игроки с головой погружаются в другую реальность и вживаются в свои роли.

© Sputnik / Томас Тхайцук Страйкбол на Бзыби

Но мы с фотокорреспондентом не дали им увлечься, заставляя возвращаться на исходные позиции и корректируя их действия ради хорошей картинки. Парни были к этому готовы.

— В конце будет сюрприз, — заинтриговал один из бойцов Дмитрий Жвания.

Так вот, пройдя половину пути, страйкболисты и мы оказались на втором этаже. Быстро пробежав длинный и темный коридор, они подошли к дверному проему комнаты, посреди которой с завязанными руками сидел "заложник" в окружении двух "террористов".

— По команде кидаем муляж и выходим на позицию выстрела, — жестами указал командир.

— Граната! — громко закричал один из похитителей и получил "пулю", наверное, в грудь.

Второго террориста из положения лежа ликвидировал 17-летний страйкболист Астан Бения с позывным Бену.

Заложник на свободе, но наделали немало шума. Впереди еще обратный путь, где их могут поджидать противники. Так и случилось. Спускаясь по лестнице, Бену получил ранение. Его друзья кинулись к нему.

Здесь хочется сделать паузу и остановиться на одном веселом эпизоде. По сценарию, после того как ранили Бену, его товарищ должен был кинуть шумовую гранату в сторону террориста, но фоткорреспондент Sputnik Томас Тхайцук категорически отказался снимать этот момент.

"Я не стану подвергать опасности камеру. На полу много камешков и мусора, вдруг отлетит и попадет в нее", — был непреклонен он.

Все задумались. Но именно этот кадр придавал игре кульминацию и зрелищность. Его нужно было снять.

— Граната взрывается через 3-4 секунды после снятия чеки и ее волна в среднем достигает пяти или шести метров, — начал объяснять бывший "заложник" Беслан Сичинава "Гугл" — так соратники прозвали его за широкий кругозор.

Выход был найден. Отошли на безопасное расстояние и выбрали удобную для съемок позицию. Все получилось.

"Шумовая", — эхом отдался голос в помещении, и от громкого хлопка "террорист" схватился за голову.

Проходя мимо него и волоча своего друга, бойцы "Нэрса" ликвидировали противника, роль которого сыграл Дмитрий Жвания "Кодор".

Для свободного и безопасного отхода страйкболисты бросили дымовую шашку и в лучших традициях голливудского блокбастера вышли на улицу сквозь густой дым. Миссия выполнена.

© Sputnik / Томас Тхайцук Страйкбол на Бзыби

В духе патриотизма и здоровья

Подразделение "Нэрс" по военно-тактическим играм появилось в Гагрском районе около трех месяцев назад. Инициатором его создания и продвижения был простой педагог бзыбской школы Денис Шашура.

"Нэрс" – это позывной подполковника центра специального назначения Абхазии Эдуарда Нерсесяна, который несколько лет назад погиб при исполнении своих обязанностей. Я был лично с ним знаком, и его философия, жизненные позиции мне были очень близки", — объяснил Денис.

Впервые он сыграл в страйкбол много лет назад в России и с тех пор вынашивал идею создать такое спортивное направление и в Абхазии. Сегодня в подразделении "Нэрс" восемь человек от 17 до 35 лет. Молодые игроки - в основном это ученики Шашуры, а один из них одиннадцатиклассник Астан Бения подумывает стать военным.

"В сентябре 2016 года к нам в школу приехали друзья Дениса из России, которые рассказали нам, что такое вообще страйкбол и показали съемки московских военно-тактических игр "Сутки на броне". Мне всегда нравилось военное дело, и я решил попробовать", — признался он.

Главная цель игр – это воспитание молодежи в духе патриотизма, насколько возможно в условиях Абхазии обучение военным навыкам и привлечение к здоровому образу жизни, сказал Шашура.

Организаторы не просто предлагают прийти и пострелять, а максимально приблизить условия к реальным. Но при всем этом соблюдаются все меры безопасности.

"В основном мы проводим игры в зданиях и в лесу. Сейчас мы активно занимаемся физической подготовкой и оттачиваем меткость. Если говорить о самих играх, то они дают ни с чем не сравнимый адреналин. Мы стараемся стать частью действия и порой забываем, что это всего лишь игра", — подчеркнул Вуду.

Каждый из команды в первую очередь думает о своем товарище и готов встать грудью за него, пусть и перед пластиковой пулей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Страйкбол на Бзыби

Несмотря на то, что пули ненастоящие, заверил Вуду, эти шарики бьют довольно больно, и поэтому одно из главных условий для участников игр – полноценная экипировка и защита.

Оружие и вправду очень похоже на настоящие автоматы и пистолеты. Про них подробно рассказал заложник в игре и милиционер в жизни Беслан Сичинава, который видит в страйкболе некую философию жизни.

"Первый электрический привод, который работает от батарейки, к автоматам для страйкбола создали в Японии. В первую очередь это массогабаритные модели максимально приближенные к дизайну, весу и материалам настоящего оружия. Внутри них специальный механизм, который взводит поршень и происходит выстрел", — объяснил Сичинава.

Подразделение "Нэрс" пока не очень хорошо оснащено, подчеркнул он, так как у них только автоматы, пистолеты, дымовые шашки и шумовые гранаты. Все это стоит немалых средств.

Они с завистью наблюдают за тем, как проходят военно-тактические игры в других странах, где бойцы оснащены пулеметами, гранатометами и другими мощными видами оружия для страйкбола.

Сичинава поделился и тем, каково это быть заложником. Ощущения не самые приятные, признался он. Связанные руки и чувство беспомощности напрягают, но ввиду его профессиональной деятельности, это помогло ему понять людей, которых Баталу приходится задерживать.

© Sputnik / Томас Тхайцук Страйкбол на Бзыби

"Так как я работаю в милиции, нередко мне приходится надевать людям наручники. Теперь в некотором роде я понимаю, насколько им неприятно сидеть со связанными руками", — сказал он.

На первом месте слаженная и командная работа, такие выводы из игры сделал новичок Астан Гицба, на которого была возложена не совсем приятная миссия "террориста".

"Мне понравилась игра, много адреналина испытал. Особенно, когда бросили гранату. Страйкбол - командная игра, и для того чтобы выиграть, необходимо научиться без слов друг друга понимать", — считает Гицба, которому еще не успели придумать позывной.