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Архивное фото СБ ООН

СБ ООН требует от КНДР полную остановку ядерных и ракетных испытаний

Flickr МИД России
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Последнее испытание состоялось в ночь на воскресенье, дальность полета составила 800 километров, и упала в Японском море за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в 2 тысячи километров была достигнута впервые.

СУХУМ, 16 мая — Sputnik. В официальном заявлении Совет безопасности ООН осудил пуски баллистических ракет, проведенные КНДР 28 апреля и 13 мая и потребовал от Пхеньяна больше не проводить испытаний, сообщает РИА Новости.

В понедельник Северная Корея официально подтвердила успешное проведение пуска баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров, и упала в Японском море за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в 2 тысячи километров была достигнута впервые.

Города мира. Пхеньян. Архивное фото
© Sputnik. Илья Питалев
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"СБ потребовал от КНДР не проводить дальнейших ядерных и ракетных баллистических испытаний", — говорится в заявлении.

Члены СБ заявили, что будут реализовывать все меры, введенные в отношении КНДР, и оперативно и серьезно настаивать на том, чтобы другие страны следовали их примеру.

Члены СБ пришли к согласию продолжать внимательно следить за ситуацией и принять значительные дальнейшие меры, включая санкции, в соответствии с ранее выраженным Советом намерением.

Совбез заявил о необходимости для КНДР показать "искреннюю приверженность денуклеаризации через конкретные действия", а также о важности работы для снижения напряжённости на Корейском полуострове.

СБ также отметил важность поддержания мира и стабильности в северо-восточной Азии в целом и выразил свою приверженность мирному, дипломатическому и политическому разрешению ситуации.



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