Российская премьера фильма о Владиславе Ардзинба состоится в Москве

СУХУМ, 17 мая – Sputnik, Владимир Бегунов. Российская премьера фильма "Владислав. Драма победителя" пройдет в кинотеатре "Иллюзион" в Москве 17 мая.

По словам режиссера фильма Сергея Русакова, после московской премьеры состоится показ фильма в Сухуме.

"В прошлом году мы показывали фильм Гагре, Пицунде, Гудауте, Ткварчалу, — сказал Русаков. – Думаю, что интерес к фильму по-прежнему есть. Немногие, наверное, смогли посмотреть его тогда, в июне мы покажем его в Сухуме".

По словам режиссера, сначала он хотел отказаться от работы над этим фильмом, потому что был мало знаком с биографией Ардзинба, но, прочтя сценарий, проникся материалом.

© Фото: с сайта В.Г. Ардзинба Владислав Ардзинба: ученый лидер 16

"Когда я увидел настоящую драму в судьбе Владислава Григорьевича, я понял, что передо мной удивительный материал, мимо которого я не могу пройти как режиссер", — сказал Русаков.

Героями фильма стали вдова Владислава Ардзинба, нынешний президент Абхазии Рауль Хаджимба, глава Абхазской Православной Церкви отец Виссарион (Аплиа), бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев и другие. Съемки картины заняли у съемочной группы год.

Сергей Русаков – режиссер документальных фильмов "Остап Бендер – история прототипа" (1999 г.), "Пираты XX века. Еременко-Нигматулин"(2006 г.), сериала "По ту сторону волков-2" (2004 г.), криминальной драмы "Убийство в дачный сезон" (2008 г.).

В создании картины участвовали Госфильмофонд России и кинокомпания "Сухумфильм". Продюсером с российской стороны выступил директор Госфильмофонда Николай Бородачев. Автором идеи и сценаристом киноленты стал представитель Госфильмофонда России в Абхазии Леонид Махкамов.