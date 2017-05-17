Русаков: фильм о первом президенте Абхазии покажут и в Сухуме

"Я увидел настоящую драму в судьбе Владислава Григорьевича, с одной стороны — он был победитель, с другой стороны – прожил драматическую судьбу. Я понял, что передо мной удивительный материал, мимо которого я не могу пройти как режиссер" — сказал Русаков.

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Сергей Русаков – режиссер документальных фильмов "Остап Бендер – история прототипа" (1999 г.), "Пираты XX века. Еременко-Нигматулин"(2006 г.), сериала "По ту сторону волков-2" (2004 г.), криминальной драмы "Убийство в дачный сезон" (2008 г.).

В создании картины участвовали Госфильмофонд России и кинокомпания "Сухумфильм". Продюсером с российской стороны выступил директор Госфильмофонда Николай Бородачев. Автором идеи и сценаристом киноленты стал представитель Госфильмофонда России в Абхазии Леонид Махкамов.