16:14 17 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Сергей Русаков
© Фото: Facebook / Сергей Русаков

Русаков: фильм о первом президенте Абхазии покажут и в Сухуме

Радио
Получить короткую ссылку
29 0 0

Фильм о первом президенте Абхазии покажут в Москве, в кинотеатре "Иллюзион" 17 мая. Режиссер фильма Сергей Русаков в интервью Sputnik Абхазия рассказал о фильме "Владислав Ардзинба. Драма победителя".

"Я увидел настоящую драму в судьбе Владислава Григорьевича, с одной стороны — он был победитель, с другой стороны – прожил драматическую судьбу. Я понял, что передо мной удивительный материал, мимо которого я не могу пройти как режиссер" — сказал Русаков.

Полную версию беседы с Сергеем Русаковым читайте здесь>>

Сергей Русаков – режиссер документальных фильмов "Остап Бендер – история прототипа" (1999 г.), "Пираты XX века. Еременко-Нигматулин"(2006 г.), сериала "По ту сторону волков-2" (2004 г.), криминальной драмы "Убийство в дачный сезон" (2008 г.).

В создании картины участвовали Госфильмофонд России и кинокомпания "Сухумфильм". Продюсером с российской стороны выступил директор Госфильмофонда Николай Бородачев. Автором идеи и сценаристом киноленты стал представитель Госфильмофонда России в Абхазии Леонид Махкамов.

По теме

Российская премьера фильма о Владиславе Ардзинба состоится в Москве


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фрукты и овощи - здоровое питание
    Есть здорово

    Более десяти тысяч человек подписались под петицией с предложением к Сейму понизить ставку НДС на полезную еду до 5%.

  • Митинг на площади Европы против реорганизации школ, фото с места событий
    Бульдозерная реформа

    Учителя и школьники русских школ Вильнюса требуют не закрывать учебные заведения, называя такие планы «бульдозерной реформой».

  • Николай Викторович Стариков
    Доллар-убийца

    Писатель и историк Николай Стариков рассказал Sputnik Молдова, как национальные валюты попадают в зависимость от резервных.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

В.Г. Ардзинба
Владислав Ардзинба: ученый лидер
Волчата исследовали территорию и дрались за внимание мамы в зоопарке США
Волчата исследовали территорию и дрались за внимание мамы в зоопарке США
Как организовать отличный пикник
Идеальный пикник: готовимся

Соцсети

Sputnikabkhazia