"Жених" из Кыргызстана появился у финалистки "Ты супер!" Леры Адлейба

СУХУМ, 19 мая — Sputnik. Съемочная группа информационного агентства и радио Sputnik встретилась с бывшими и настоящими участниками международного проекта "Ты супер!" из стран СНГ и Балтии перед финалом проекта.

Ангелина Папикян из Армении и Парвана Алджанова из Азербайджана, несмотря на языковой барьер, сдружились еще сильнее и почти все время проводят вместе. Урмат Мырсаканов из Кыргызстана пообещал жениться на Валерии Адлейба из Абхазии, а Влад Лоскутов из Казахстана – душа компании. Чтобы послушать его истории, детишки садятся по кругу и сидят так часами. Нана Вардзелашвили из Грузии - это местный "заряд энергии".

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Как только девочка вернулась в Москву – вокруг только смех и крики. Игорь Лесков из Эстонии большую часть времени любит сочинять песни, но в свободное время все же веселится с ребятами и следит за ними, как настоящий старший брат.

"Я так рад, что могу снова болтать со своими друзьями из России, Армении, Кыргызстана, Грузии и многих других стран. На этом проекте мы все стали как одна большая семья, которая, к сожалению, находится далеко друг от друга. Но теперь мы снова вместе, хоть и ненадолго. Теперь мы все делаем вместе – завтракаем, обедаем, ужинаем, репетируем, танцуем, делимся секретами и заботимся друг о друге", — рассказал участник проекта Влад Лоскутов из Казахстана.

Действительно, когда заходишь в столовую, то замечаешь, что все сильно изменилось – теперь дети сидят за одним большим столом и не мыслят даже пообедать друг без друга.

Ребята будут находиться в Москве до конца мая, а Sputnik будет следить за тем, что происходит в это большой и крепкой семье.

"Ты супер!" — совместный проект международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ. Проект реализуется при поддержке Министерства образования и науки РФ и объединил 92 юных артиста с непростыми судьбами из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.