Снова вместе: вокалисты "Ты супер!" пели и танцевали на природе

Съемочная группа информационного агентства и радио Sputnik встретилась с бывшими и настоящими участниками международного проекта "Ты супер!" из стран СНГ и Балтии перед финалом проекта.

"Ты супер!" — совместный проект международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ. Проект реализуется при поддержке Министерства образования и науки РФ и объединил 92 юных артиста с непростыми судьбами из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

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