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Снова вместе: вокалисты "Ты супер!" пели и танцевали на природе

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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (117)
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(1:21 / 10.95Mb / просмотров видео: 47)
Антон Девяткин
Антон Девяткин

Юные вокалисты из стран СНГ и Балтии вновь прибыли в Москву, чтобы принять участие в финальном концерте международного вокального шоу "Ты супер!", который пройдет 26 мая в Кремлевском дворце.

Съемочная группа информационного агентства и радио Sputnik встретилась с бывшими и настоящими участниками международного проекта "Ты супер!" из стран СНГ и Балтии перед финалом проекта.

"Ты супер!" — совместный проект международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ. Проект реализуется при поддержке Министерства образования и науки РФ и объединил 92 юных артиста с непростыми судьбами из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. 

Подробнее об этом читайте здесь >>

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (117)


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