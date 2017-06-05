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Амина Аншба

Амина Аншба вышла в 1/8 турнира Ролан Гаррос

© Фото: http://www.itftennis.com
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Абхазская теннисистка Амина Аншба принимает участие в юниорском турнире Большого шлема Ролан Гаррос во Франции.

СУХУМ, 5 июня — Sputnik. Амина Аншба вышла в 1/8 юниорского турнира Ролан Гаррос, обыграв победительницу австралийского Большого шлема Марту Костюк из Украины, сообщила корреспонденту Sputnik из Парижа мать абхазской теннисистки Эмма Кортава.

Теннисистка Амина Аншба
из личного архива Амины аншба
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По словам Эммы Кортава, Амина боролась за победу в трех сетах. Борьба была напряженной.

"Первый сет Амина проиграла со счетом 3:6, второй выиграла на тай-брейке 7:5. Самое сложное началось во время третьего сета, когда неожиданно из-за судороги пришлось вызывать врачей для Амины. Однако, преодолевая боль и прихрамывая, Амина доиграла сет и выиграла его со счетом 6:3", — сказала она.

В воскресенье 4 июня Амина Аншба выиграла первый круг юниорского турнира Ролан Гаррос.

Всего теннисистам необходимо пройти шесть кругов юниорского турнира Ролан Гаррос. Юниорский  турнир Большого шлема Ролан Гаросс 2017 проходит во Франции в Париже с  4 по 11 июня.  Юная теннисистка из Абхазии занимает седьмое место в рейтинге ITF. 



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