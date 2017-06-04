Амина Аншба выиграла первый круг юниорского турнира Большого шлема

СУХУМ, 4 июня — Sputnik, Амра Амичба. Амина Аншба выиграла первый круг юниорского турнира Ролан Гаррос, сообщила корреспонденту Sputnik из Парижа мама абхазской теннисистки Эмма Кортава.

По словам Эммы Кортава, Амина выиграла в очень тяжелой борьбе с теннисисткой из Аргентины Мари Кларли.

"Хотя счет кажется легким 6:2; 6:3, борьба была тяжелая", — заметила Эмма Кортава.

Всего теннисистам необходимо пройти шесть кругов юниорского турнира Ролан Гаррос.

Юниорский турнир Большого шлема Ролан Гаросс 2017 проходит во Франции в Париже с 4 по 11 июня.

Юная теннисистка из Абхазии занимает седьмое место в рейтинге ITF.