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Амина Аншба во время тренировки на корте в Гагре

Амина Аншба выиграла первый круг юниорского турнира Большого шлема

© Sputnik / Илона Хварцкия
Новости
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Абхазская теннисистка Амина Аншба принимает участие в юниорском турнире Большого шлема Ролан Гаррос во Франции.

СУХУМ, 4 июня — Sputnik, Амра Амичба. Амина Аншба выиграла первый круг юниорского турнира Ролан Гаррос, сообщила корреспонденту Sputnik из Парижа мама абхазской теннисистки Эмма Кортава.

По словам Эммы Кортава, Амина выиграла в очень тяжелой борьбе с теннисисткой из Аргентины Мари Кларли.

"Хотя счет кажется легким 6:2; 6:3, борьба была тяжелая", — заметила Эмма Кортава.

Всего теннисистам необходимо пройти шесть кругов юниорского турнира Ролан Гаррос.

Юниорский  турнир Большого шлема Ролан Гаросс 2017 проходит во Франции в Париже с  4 по 11 июня. 

Юная теннисистка из Абхазии занимает седьмое место в рейтинге ITF.



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