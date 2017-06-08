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Главный тренер сборной Абхазии Беслан Аджинджал принимает поздравления от президента Рауля Хаджимба после победы в матче со сборной Северного Кипра

Беслан Аджинджал о матче с Северным Кипром: результат, а не зрелищность

© Sputnik. Алхас Манаргия
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Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (20)
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Полуфинал Чемпионата Европы ConIFA с участием национальной сборной Абхазии состоится 9 июня.

СУХУМ, 8 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии в матче с Северным Кипром сушила (примечание) игру, сказал главный тренер национальной команды по футболу Беслан Аджинджал после выхода команды в полуфинал Чемпионата Европы по футболу ConIFA.  

"Во главу угла была поставлена не зрелищность, а результат. Если обратить внимание на все наши матчи, то каждую игру у нас выходят новые футболисты. Это делается потому, что турнир очень сложный, игры проходят каждый день, поэтому мы пытаемся использовать как можно больше игроков, особенно в передней линии, именно поэтому мы произвели замены", — объяснил главный тренер. 

Задача минимум, которую ставила перед собой сборная Абхазии по футболу, выполнена, подчеркнул Аджинджал.

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"Огромное спасибо болельщикам, я знаю, что в Сухуме и во всех уголках нашей республики за нас болеют, здесь сегодня тоже были наши болельщики. Следующий соперник команда Падании, чемпион Европы, последний обладатель этого титула", — добавил он.

Сборная Абхазии на чемпионате по футболу Conifa
© Sputnik. Алхас Манаргия
Сборная Абхазии прошла в полуфинал ЧЕ ConIFA

Игроки сборной Абхазии во всех проведенных матчах признаются лучшими игроками встреч. В первой игре с Аланией – Инал Кацба, с Карпаталией – Анатолий Семенов и в матче с хозяевами турнира командой Северного Кипра лучшим игроком был назван вратарь Тимур Эшба.

"В начале игры я немного нервничал, потому что серьезная игра, на кону был выход в полуфинал. Но во втором тайме вышел и настроился на игру, в перерыве я сказал себе, что на нас смотрит вся Абхазия, и старался сделать так, чтобы не подвести команду и всю Абхазию", — рассказал голкипер. 

  • Болельщики и игроки сборной Абхазии после победы в матче со сборной Северного Кипра на чемпионате Conifa 2017
    Болельщики и игроки сборной Абхазии после победы в матче со сборной Северного Кипра на чемпионате Conifa 2017
    © Sputnik. Алхас Манаргия
  • Футболист Руслан Шония с матерью Мадиной Гарцкия после победы в матче со сборной Северного Кипра на чемпионате Conifa 2017
    Футболист Руслан Шония с матерью Мадиной Гарцкия после победы в матче со сборной Северного Кипра на чемпионате Conifa 2017
    © Sputnik. Алхас Манаргия
  • Сборная Абхазии и Сборная Северного Кипра во время матча на чемпионате Conifa 2017
    Сборная Абхазии и Сборная Северного Кипра во время матча на чемпионате Conifa 2017
    © Sputnik. Алхас Манаргия
  • Лучший игрок матча между сборной Абхазии и сборной Северного Кипра вратарь Тимур Эшба
    Лучший игрок матча между сборной Абхазии и сборной Северного Кипра вратарь Тимур Эшба
    © Sputnik. Алхас Манаргия
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© Sputnik. Алхас Манаргия
Болельщики и игроки сборной Абхазии после победы в матче со сборной Северного Кипра на чемпионате Conifa 2017

Всего в турнире участвует восемь команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б". Абхазия попала в группу "А" к хозяевам – Северному Кипру, вместе с Южной Осетией и Карпаталией (венгры Закарпатья). Во вторую группу "В" попали Падания, Элан Ванин (остров Мэн), Графство Ницца и Секейский край. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.

Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (20)


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