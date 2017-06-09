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Консерваторы Британии лишились парламентского большинства

© REUTERS/ Darren Staples
Новости
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Всего в нижней палате британского Парламента 650 мест, для большинства одной из партий необходимо было получить 326 мандатов. В предыдущем составе палаты общин у консерваторов было 330 мест.

СУХУМ, 9 июн – Sputnik. По результатам выборов консерваторы Великобритании лишились парламентского большинства, у партий возникает необходимость коалиции, сообщает РИА Новости.

На данный момент консерваторы располагают 306 мандатами, лейбористы – 258, либдемы – 12, шотландские националисты – 34, остальные партии – 21 мандатом.

Еще не подсчитаны результаты голосования с 19 округов. Это означает, что ни одна партия не получит необходимой половины голосов плюс один голос: 326. Варианты коалиций уже начинают активно обсуждаться в СМИ, и, очевидно, в партийных штабах. 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая переизбралась в новый состав Парламента, заявила, что победа правящей партии принесет стабильность и обеспечит Лондону выгодные условия выхода из Евросоюза. В свою очередь лидер лейбористов Джереми Корбин призвал премьера уйти в отставку в связи с провалом консерваторов, потерявших большинство.

Тереза Мэй объявила о досрочных выборах в апреле. По ее мнению, это позволит укрепить единство в правительстве в условиях выхода Великобритании из Евросоюза.

Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Процедура Brexit стартовала 29 марта, когда Мэй официально уведомила руководство ЕС о начале реализации статьи 50 Лиссабонского договора, и должна завершиться в конце марта 2019-го.



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