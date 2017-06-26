Кове: были близки к принятию заявления о неприменении силы с Грузией

СУХУМ, 22 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия и Грузия были как никогда близки к принятию совместного заявления о неприменении силы, сказал министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, подводя итоги очередного раунда Международных Женевских дискуссий, состоявшихся с 20 по 21 июня.

"Все участники, включая сопредседателей Женевских дискуссий, в том числе делегация США, приветствовали принятие этого заявления и были немного в недоумении, когда грузинская сторона попросила отложить этот вопрос, уже согласованный текст, до следующего раунда переговоров", — добавил министр.

В первый день переговоров при двусторонней встрече с представителями Грузии абхазская сторона получила предложение принять устное заявление о неприменении силы.

"Это был текст, который предлагался грузинской стороной ранее. Внеся незначительную корректировку в текст, которая была приемлема для всех участников, мы уже надеялись на то, что во второй день это заявление будет принято. Но, видимо, после определенных консультаций, которые провела грузинская сторона со своим руководством, они приняли решение о переносе принятия совместного заявления", — подчеркнул Даур Кове.

Кроме того, в ходе переговоров был затронут вопрос закрытия двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Грузией.

"Грузинская сторона и сопредседатели прекрасно знают нашу позицию. 17 мая мы привозили сюда большую делегацию сопредседателей, они имели возможность посетить эти закрытые пропускные пункты, они увидели дорожную и транспортную инфраструктуру. Общая картина у них сложилась, что никакой гуманитарной катастрофы нет", — сказал министр.

Отдельное внимание было уделено принятию 1 июня текущего года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН с подачи Грузии политизированного проекта резолюции по беженцам. Абхазской и югоосетинской делегациями в обеих рабочих группах было распространено совместное заявление, в котором была обозначена неприемлемость обсуждения проблематики беженцев в рамках второй рабочей группы в формате Женевских дискуссий, учитывая тот факт, что данный вопрос периодически выносится грузинской стороной на другие международные площадки, на которых Республика Абхазия не представлена.

С 20 по 21 июня 2017 года в Женеве состоялся 40 раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Проведение следующего 41 раунда Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 10-11 октября 2017 года.