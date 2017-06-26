Даур Кове рассказал об итогах Женевских дискуссий

Абхазия и Грузия были как никогда близки к принятию совместного заявления о неприменении силы, сказал министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, подводя итоги очередного раунда Международных Женевских дискуссий, состоявшихся с 20 по 21 июня.

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"Все участники, включая сопредседателей Женевских дискуссий, в том числе делегация США, приветствовали принятие этого заявления и были немного в недоумении, когда грузинская сторона попросила отложить этот вопрос, уже согласованный текст, до следующего раунда переговоров", — добавил министр.

В первый день переговоров при двусторонней встрече с представителями Грузии абхазская сторона получила предложение принять устное заявление о неприменении силы.