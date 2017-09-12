Новые санкции СБ ООН по КНДР: самые жестокие

С учетом всех ограничений, введенных предыдущими резолюциями СБ ООН, КНДР лишится более 90% доходов от продажи сырья и других товаров.

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. Совбез ООН проголосовал за новые санкции в отношении КНДР за шестое ядерное испытание Пхеньяна, передает Sputnik Беларусь.

Документ, который значительно ограничит экспортные и импортные возможности Северной Кореи, был подготовлен делегацией США и получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай.

Согласно документу, будут введены ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов: до 500 тысяч баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 и последующих лет. Установленный лимит на продажу в КНДР продуктов нефтепереработки на 55% сократит объем получаемого Пхеньяном топлива.

Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Запрет на увеличение поставок сырой нефти фактически означает, что КНДР сможет получать ее только от Китая по трубопроводу Даньдун — Синыйджу.

Пхеньян также не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости. Впервые под санкции ООН попала северокорейская текстильная продукция.

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Как пишет Guardian, голосование стало "облегчением для американских дипломатов, которые опасались, что Китай воздержится от голосования, что значительно ослабило бы воздействие новых санкций".

Генсек ООН Антониу Гутерреш после введения новых санкций в отношении КНДР призвал Пхеньян следовать решениям Совета Безопасности ООН.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан после принятия новой резолюции СБ ООН по КНДР в свою очередь заявил, что Китай не допустит возникновения военных действий на Корейском полуострове, существующая проблема должна решаться исключительно мирным путем.

Российский постпред Василий Небензя также призвал страны ООН предпринять конкретные усилия по поиску путей политико-дипломатического урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

"Меры финансово-экономического давления на руководство КНДР практически исчерпаны и дальнейшие рестрикции могут быть равносильны попытке удушения ее экономики, введения тотальной блокады страны и провоцирования глубокого гуманитарного кризиса", — заявил дипломат.