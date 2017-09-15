Siri изменится: станет умнее и заговорит другим голосом

Новая версия iOS будет доступна для iPhone и iPad всех пользователей уже 19 сентября.

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. Новая операционная система iOS выйдет для гаджетов компании Apple уже в ближайший вторник, 19 сентября, основные изменения в ней затронут Siri, сообщает Sputnik Беларусь.

Компания Apple провела презентацию новых iPhone, "умных часов" и приставок на текущей неделе, 12 сентября. Также в фирме рассказали о новой версии iOS, которая станет уже одиннадцатой.

© Sputnik. Валерий Мельников Siri научили говорить на абхазском языке

В бета-версии новую операционную систему владельцы iPhone и iPad могли опробовать уже летом, однако для всех пользователей iOS 11 станет доступна только во вторник, 19 сентября. Уже в течение дня свой гаджет можно будет обновить до последней версии ОС.

Основные изменения в iOS 11, судя по обзорам новой операционной системы, коснутся виртуальной помощницы Siri. В корпорации Apple обещают, что ее голос станет более естественным, она начнет задавать наводящие вопросы и получит графический интерфейс.

Кроме того, изменения новой ОС от Apple затронут пункт управления, магазин приложений App Store и платежную систему Apple Pay, при помощи которой платить и получать деньги можно через сообщения в iMessage.

Также в iOS 11 создатели включили платформу разработки приложений дополненной реальности ARKit — ранее сенсационную разработку представляли на профильных конференциях.

Будут ли изменения в iOS локализованы и под русскоговорящие страны, пока не известно. Дорабатывать операционную систему будут и после ее выхода — как это всегда бывает с iOS.