Группировка ИГИЛ взяла ответственность за теракт в Лондоне

В связи с произошедшим власти Великобритании приняли решение повысить уровень террористической угрозы до критического.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за произошедший в пятницу 15 сентября теракт в метро Лондона, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на сайт SITE.

По информации экспертов, ведущих мониторинг информационной активности экстремистов, в специальном коммюнике ИГИЛ признало, что теракт совершили его приверженцы.

Кроме того, экстремисты сообщили о том, что в столице Великобритании возможны новые террористические акты.

Взрыв на станции Parsons Green произошел утром в пятницу. Количество госпитализированных после теракта составляет 29 человек.

В связи с произошедшим власти Великобритании приняли решение повысить уровень террористической угрозы до критического.

Нынешний теракт стал пятым в Великобритании за полгода.

В ночь на 19 июня в результате наезда фургона на мусульман, возвращавшихся с ночной молитвы из мечети на севере Лондона, погиб один человек, десять были ранены.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли.

В Манчестере 22 мая теракт произошел во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей.

В Лондоне 22 марта произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.