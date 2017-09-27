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На радость Трампу: Twitter увеличил лимит символов до 280

© Sputnik. Александр Кряжев
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Руководство компании надеется стимулировать рост использования микроблога, привлекая больше пользователей.

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. Twitter тестирует увеличение лимита в сообщениях до 280 знаков, мировые СМИ дружно радуются за американского президента Дональда Трампа, который может теперь себя не ограничивать, передает Sputnik Беларусь.

Генеральный директор Twitter Джек Дорси также сообщил о нововведении компании, написав твит длиной ровно 280 знаков.

"Это небольшое изменение, но большой шаг для нас. 140 знаков — это был случайный выбор, основанный на 160 знаках в лимите смс-сообщений", — написал Дорси.

​Руководство Twitter увеличение лимита знаков в сообщениях вдвое объясняет стремлением к тому, чтобы каждый человек в мире мог легко выражать свои мысли. При этом под категорию "каждый человек в мире" не попали японцы, китайцы и корейцы: увеличение лимита в сообщениях не коснется этих языков из-за особенностей написания иероглифов.

Сначала компания опробует лимит в 280 символов на произвольной группе пользователей, а затем рассмотрит внедрение нового правила в широкие массы. Эксперимент продолжится в течение нескольких недель.

​Эксперты считают, что прогнозы руководства компании на увеличение числа пользователей Twitter за счет тех людей, которые чувствовали себя слишком ограниченными в выражении своих мыслей, могут и не оправдаться.

"Делая это, компания также рискует свести на нет фирменную черту платформы — ее срочность", — пишет Los Angeles Times.

Некоторые издания отреагировали на реакцию пользователей социальной сети, которые после объявления Twitter сразу вспомнили о президенте США Дональде Трампе. "Наконец Трамп может сказать все, что он думает", — с таким заголовкам вышла статья в газете Telegraph.

"Twitter удвоил лимит символов в твитах, чтобы дать своим пользователям возможность передавать больше смысла и эмоций или, в случае с Дональдом Трампом, более детальные военные угрозы в отношении КНДР", — пишет Guardian.

Однако пока в "Твиттере" Трампа только стандартные сообщения.

​В одном из них он отмечает, что даже величайший бегун Усэйн Болт из Ямайки уважает национальный гимн Америки. В другом благодарит за службу сотрудников СНБ, отмечающих 70-летие организации. А также говорит слова поддержки мексиканцам, пострадавшим от землетрясения, и испанцам, ставшим жертвами "гнусных" террористических актов.




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