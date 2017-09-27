Глава Минэкономразвития РФ сравнил биткоин с акциями "МММ"

Ряд стран мира уже открыл свои рынки для криптовалют. Однако российские власти с осторожностью подходят к данному вопросу, регулирование криптовалют пока не введено. ЦБ неоднократно заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и предупреждал граждан и участников рынка о высоких рисках их использования.

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. Максим Орешкин призвал россиян аккуратно относиться к инвестициям в криптовалюты и сравнил котировки биткоина с динамикой стоимости акций крупнейшей в истории РФ финансовой пирамиды "МММ", сообщает РИА Новости.

© Fotolia/ Roman Bodnarchuk Концепция закона о криптовалютах в РФ будет определена в октябре 2017

"То, что мы видим, например, с биткоином, та информационная волна, что идет вокруг всей этой истории, вовлеченность граждан, не являющихся квалифицированными инвесторами, — несет опасность. Потому что если посмотреть на динамику стоимости биткоина — она очень похожа на динамику стоимости акций МММ", — сказал Орешкин, выступая в среду в Совете Федерации в рамках правительственного часа.

"Здесь есть очень высокие риски для того, кто в это инвестирует. Понятно, что государство не сможет защитить этих людей. Они действуют абсолютно на свой страх и риск. Я просто призываю всех очень аккуратно относиться к таким историям", — добавил министр.

Говоря же о криптовалютах и блокчейне с технологической точки зрения, министр добавил, что Россия безусловно не должна оставаться в стороне, а должна лидировать в этом процессе. «Мы может быть пока не понимаем, как эта технология может быть применена, какой она принесет результат. Но нам точно нужно понимать, как она работает, и быть в авангарде разработки этих процессов», — заключил министр.