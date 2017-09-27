Глава Минэкономразвития РФ сравнил биткоин с акциями "МММ"

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. Максим Орешкин призвал россиян аккуратно относиться к инвестициям в криптовалюты и сравнил котировки биткоина с динамикой стоимости акций крупнейшей в истории РФ финансовой пирамиды "МММ", сообщает РИА Новости.
"То, что мы видим, например, с биткоином, та информационная волна, что идет вокруг всей этой истории, вовлеченность граждан, не являющихся квалифицированными инвесторами, — несет опасность. Потому что если посмотреть на динамику стоимости биткоина — она очень похожа на динамику стоимости акций МММ", — сказал Орешкин, выступая в среду в Совете Федерации в рамках правительственного часа.
"Здесь есть очень высокие риски для того, кто в это инвестирует. Понятно, что государство не сможет защитить этих людей. Они действуют абсолютно на свой страх и риск. Я просто призываю всех очень аккуратно относиться к таким историям", — добавил министр.
Говоря же о криптовалютах и блокчейне с технологической точки зрения, министр добавил, что Россия безусловно не должна оставаться в стороне, а должна лидировать в этом процессе. «Мы может быть пока не понимаем, как эта технология может быть применена, какой она принесет результат. Но нам точно нужно понимать, как она работает, и быть в авангарде разработки этих процессов», — заключил министр.