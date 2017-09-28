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Надпись Гепатит на синей папке

Ученые выяснили, какой вирус самый смертоносный

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Самым смертоносным вирусом оказался гепатит, уносящий более 1,3 миллиона жизней каждый год

СУХУМ, 28 сен — Sputnik. Самым смертоносным вирусом являются различные штаммы вируса гепатита, которые ежегодно уносят жизни более 1,3 миллиона человек, приводит РИА Новости данные издания Lancet.

"Эти выводы вызывают у нас злость, но мы совсем не удивились тому, что гепатит губит больше людей, чем ВИЧ, малярия и туберкулез. Подобный печальный ход событий связан с тем, что борьба с гепатитом никогда не входила в политические приоритеты всех ведущих стран мира и что не существует каких-то глобальных систем для финансирования подобных проектов", — прокомментировал открытие Чарльз Гор (Charles Gore), президент Всемирного альянса по борьбе с гепатитом.

Лидирующую роль, занял вирусный гепатит — в последние годы он унес жизни примерно 1,34 миллиона людей. Причиной их смерти была не только сама болезнь, но и связанные с ней цирроз и рак печени, а также прочие осложнения. Второе место занял туберкулез с 1,2 миллиона смертей, третье — ВИЧ, убивший примерно миллион человек, а четвертое — малярия (719 тысяч жертв).

Подобные цифры, как отмечают медики, являются достаточно консервативными оценками, так как лишь 25 стран, в том числе и Россия, предоставляют достаточно достоверную статистику по причинам смерти их жителей. Соответственно, реальное число жертв ВИЧ, гепатита и прочих болезней может быть заметно большим.

Гепатит опасен тем, что число вызванных им смертей не уменьшилось за последние годы, как это произошло с ВИЧ, туберкулезом и малярией, а выросло на 22%.
Одной из причин этого, помимо недостатка в финансировании и дороговизны вакцин и лекарств от гепатита, является то, что большинство людей не подозревают, что они заражены этим вирусом.




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